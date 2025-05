Panamá Sub-20 continúa preparación para el Torneo Maurice Revello

Panamá/La selección nacional Sub-20 de Panamá completó exitosamente su primera semana de entrenamientos como parte del plan de preparación rumbo al Torneo Maurice Revello, que se celebrará en el mes de junio en Francia.

Durante esta etapa inicial, el equipo entrenó bajo las órdenes del director técnico Jorge Dely Valdés, contando con la participación de 11 jugadores del fútbol local. Las sesiones se llevaron a cabo en la cancha del Mañanitas Country Club, enfocándose en la preparación física específica, así como en trabajos tácticos de posesión de balón y presión alta.

Segunda semana de microciclos

La próxima fase de entrenamientos se desarrollará del lunes 19 al viernes 23 de mayo en el Yappy Park, en horario de 6:30 a.m. a 8:30 a.m. Posteriormente, el sábado 24 y domingo 25 de mayo, el equipo volverá al Mañanitas Country Club, con sesiones programadas entre 7:00 a.m. y 9:00 a.m.

Se espera que en los próximos días se vayan integrando jugadores provenientes del extranjero, quienes están siendo cuidadosamente evaluados por el cuerpo técnico para conformar la lista final que representará a Panamá en el prestigioso torneo juvenil francés.

Jugadores presentes en la primera semana

Porteros:

Ian Flores – San Francisco FC

Cecilio Burguess – Umecit FC

Defensores:

Antony Herbert – Árabe Unido

Abdul Morales – CAI

Juan Hall – Herrera FC

Julio Rodríguez – CD Plaza Amador

Aymar Cundumi – Sporting SM

Volantes:

Ariel Arroyo – Árabe Unido

Daivis Murillo – Potros del Este

José Marengo – Sporting SM

Oldemar Castillo – Sporting SM

Ryan Gómez – CAI

Próximas sesiones de entrenamiento

📍 Yappy Park

🗓️ Lunes 19 al viernes 23 de mayo

🕡 6:30 a.m. – 8:30 a.m.

📍 Mañanitas Country Club

🗓️ Sábado 24 y domingo 25 de mayo

🕖 7:00 a.m. – 9:00 a.m.

La selección Sub-20 de Panamá participará en el Torneo Maurice Revello 2025 dentro del Grupo A, junto a Francia (anfitrión), Arabia Saudita y Malí. Esta prestigiosa competencia, que servirá como preparación rumbo a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025, se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

El calendario de los panameños en la fase de grupos inicia el 3 de junio ante Malí en Fos-sur-Mer, sigue el 6 de junio frente a Arabia Saudita en Avignon y culmina el 9 de junio contra Francia en Aubagne. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales del 13 de junio, mientras que la gran final será el domingo 15 en el Estadio Marcel Roustan, en Salon-de-Provence.

El torneo se llevará a cabo en seis sedes del sureste francés: Aubagne, Fos-sur-Mer, Salon-de-Provence, Avignon, Arles y Mallemort.

En el Grupo B competirán México, Congo, Dinamarca y Japón. Panamá buscará destacarse nuevamente bajo la dirección técnica de Jorge Dely Valdés, quien vivirá su tercera experiencia en el torneo, tras conquistar el título en 2023 y terminar séptimo en 2024.

Cabe destacar que Panamá y México son las únicas selecciones de la Concacaf que han sido campeonas del Maurice Revello, consolidando el crecimiento de la región en el fútbol juvenil internacional.

Con información de FPF.

