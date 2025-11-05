EN VIVO Panamá vs Irlanda Mundial Sub17 Catar 2025 | Estadísticas del primer tiempo

Panamá/El marcador en el descanso, un contundente 0-2 para Irlanda, pinta un relato mucho más complejo que la simple posesión del balón. Panamá, con un 53% de posesión, aparentaba llevar la iniciativa, pero se trataba de un espejismo.

La circulación panameña, con un 81% de pases acertados, chocaba una y otra vez contra un muro defensivo irlandés, incapaz de transformar ese dominio aparente en peligro real. Mientras el equipo centroamericano acariciaba el balón, Irlanda preparaba sus armas con una frialdad devastadora, demostrando que en el fútbol moderno lo que importa es la calidad, no la cantidad, de la pelota.

La Eficacia Letal de Irlanda: La Historia detrás del Marcador

La diferencia abismal en las estadísticas de ataque explica a la perfección el resultado. El 0.74 en goles esperados (xG) de Irlanda frente al mísero 0.08 de Panamá revela una superioridad ofensiva aplastante. Los europeos no se conformaron con dominar, sino que generaron ocasiones de gran peligro, con 2 grandes oportunidades clarísimas que Panamá ni siquiera vislumbró. Su tiros totaes (12) y tiros al marco (4) son el reflejo de una máquina de atacar bien engrasada, que supo encontrar los espacios y castigar con una precisión que su rival estuvo muy lejos de igualar.

La Puntería Irlandesa y la Frustración Panameña

Detrás de cada disparo hay una intención, y las cifras de remate son elocuentes. Irlanda no solo lanzó más, sino que lo hizo con una calidad muy superior. Su disparos al marco (xGOT) de 1.98 indica que sus remates a puerta eran de un peligro extremo, forzando al portero panameño a intervenciones clave. Por el contrario, Panamá, con un único disparos al marco y un xGOT de 0.02, demostró una absoluta impotencia en la fase final. Incluso tuvieron la mala fortuna de ver un disparo estrellarse en el poste, un amargo resumen de su falta de acierto.

La Batalla en el Medio Campo: Posesión vs. Penetración

El partido se decidió en la lucha por los espacios. Aunque Panamá tuvo más Toques en zona final (17), no supo concretar esa presencia en área. Irlanda, con una Pases en el último cuarto de un impresionante 80% de efectividad, demostró una claridad y una intencionalidad muy superiores al penetrar la última línea. Cada pase efectivo de los irlandeses era un cuchillo que desgarraba la defensa, mientras que Panamá se limitaba a un juego lateral y predecible, sin ideas para generar verdadero daño.

Solidez Defensiva: El Muro Verde que Sostuvo el Resultado

La victoria de Irlanda no se entiende sin su formidable actuación defensiva. Con un 75% de efectividad en sus Tackles y un total de 8 intercepciones, cortaron una y otra vez las intentonas de ataque panameñas. Su defensa fue ordenada y agresiva, permitiendo que el portero apenas tuviera que intervenir, con solo 1 salvada del portero.

Conclusión del Primer Tiempo: Un Abismo de Eficiencia

Al pitido del descanso, el análisis es incontestable. Las estadísticas principales del partido gritan a favor de Irlanda. Panamá fue dueña de un balón estéril, mientras que su rival capitalizó cada transición y cada oportunidad con una eficacia letal. El goles evitados de -0.02 del portero panameño confirma que, lejos de haber tenido una mala actuación, el resultado podría haber sido aún más abultado.

Irlanda no solo gana en el marcador, sino en cada apartado decisivo del juego, dejando a Panamá con la urgente necesidad de replantearse su estrategia si quiere darle la vuelta a un encuentro que, por momentos, se les escapa de las manos.