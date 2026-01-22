Panamá vs. México: Conozca el operativo de seguridad y tránsito para el partido en el estadio Rommel Fernández

Hoy jueves 22 de enero, Panamá vs. México, previa desde las 7:00 pm y el partido a las 8:00 pm EN VIVO por las pantallas de TVMAX, TVN Pass, TVN Radio y nuestro canal de YouTube de TVMAX Panamá.

Ciudad de Panamá/El estadio Rommel Fernández será escenario del esperado amistoso entre las selecciones de Panamá y México, desde las 8:00 p.m. de este jueves.

Ante la expectativa de miles de asistentes, las autoridades han activado un operativo conjunto de seguridad y movilidad para garantizar el desarrollo ordenado del evento y la tranquilidad de los vecinos del sector de Juan Díaz.

Operativo de seguridad con tres anillos de control

La Policía Nacional implementará un esquema de tres anillos de seguridad alrededor del estadio. El primero, el más cercano al coloso, contará con agentes de patrullaje regular y unidades especializadas en control de multitudes. El segundo anillo abarcará los accesos principales a la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde se realizarán revisiones preventivas. El tercero, de mayor amplitud, cubrirá las zonas aledañas para proteger vehículos estacionados y mantener el flujo peatonal sin interferencias.

Aproximadamente 350 oficiales estarán desplegados durante la jornada. Se recuerda que están prohibidos dentro del estadio: armas de fuego (aunque se tenga permiso), paraguas, bengalas, rollos de papel y punteros láser. “La fanaticada panameña ha demostrado responsabilidad en eventos anteriores. Esperamos que esta noche no sea la excepción”, señaló el subcomisionado de la Policía Nacional, Roberto Monterrey.

Tránsito: rutas alternas y escoltas para ambas selecciones

Por su parte, la Dirección de Operaciones de Tránsito activará desde la 1:00 p.m. un dispositivo vial en la vía Domingo Díaz y José Agustín Arango. No se invertirán carriles, pero se recomienda a los conductores utilizar el Corredor Sur o la misma Vía Domingo Díaz para evitar congestiones en el entorno del estadio.

Kevin Quiel, de la Dirección de Operaciones de Tránsito, insistió en el uso del transporte público —Metro, Metrobús y rutas alimentadoras— como la mejor opción para llegar al partido. Además, hizo un llamado a quienes consuman bebidas alcohólicas: “Utilicen conductor designado o aplicaciones de movilidad. No conduzcan bajo los efectos del alcohol”.

Ariel Samudio, jefe del Cuerpo de Inspectores, destacó que se reforzará la vigilancia contra estacionamientos indebidos: “No se permitirá bloquear hidrantes, entradas de casas ni accesos sensibles para jugadores y árbitros FIFA”.

Ambas selecciones serán escoltadas desde sus hoteles —México desde el Miramar en Avenida Balboa y Panamá desde Costa del Este— con unidades motorizadas identificadas. Se pide a los conductores ceder el paso cuando observen estas caravanas, especialmente entre las 5:00 y 6:30 p.m., horas críticas por coincidir con la salida laboral.

Con información de Fabio Caballero.