Panamá vs Surinam| Alineaciones confirmadas para el partido de eliminatorias mundialistas

Panamá/Las selecciones de Panamá y Surinam se enfrentan en un partido de la cuarta jornada en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá es el escenario del cotejo que será determinante en la pugna por el liderato de la agrupación y, además, de uno de los tres cupos directos a la próxima Copa del Mundo.

Las alineaciones han sido confirmadas y te las presentamos a continuación.

Panamá

Surinam

Sigue las acciones de este partido por la transmisión de TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm, y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.