Panamá vs Surinam| Aníbal Godoy: "La paciencia será un factor clave en el partido"

Panamá/Aníbal Godoy, capitán de la Selección de Panamá, manifestó, a su llegada al estadio Rommel Fernández Gutiérrez, que la paciencia será un aspecto clave dentro del partido de eliminatorias mundialistas ante Surinam.

"Creo que la paciencia. Pienso que a veces sentimos la ansiedad de rematar rápido los partidos y nos está faltando esa paciencia. Creo que ese factor será importante en el partido", comentó.

El jugador reconoció que el equipo panameño está motivado tras la victoria del pasado viernes 10 de octubre ante el El Salvador.

"La motivación está muy alta, después de lo que hizo el grupo en El Salvador... es lo más lindo cuando se depende de nosotros mismos y saber lo que tiene qué hacer", expresó.

Godoy estará en el banco de suplentes al inicio del partido. En caso de ingresar a la cancha jugaría su partido 155 con la camiseta de la selección panameña.