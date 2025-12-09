Royale Union SG vs Olympique Marsella | Michael Amir Murillo y su puntaje en el primer tiempo

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El Olympique de Marsella se fue al descanso con ventaja de 1-2 frente al Royale Union Saint-Gilloise, en un primer tiempo lleno de ritmo, precisión y mucha efectividad por parte del conjunto francés.

El cuadro belga abrió el marcador temprano, pero el equipo dirigido por Roberto De Zerbi reaccionó con contundencia para remontar antes del entretiempo.

El partido comenzó con un golpe rápido del local, cuando Anan Khalaili anotó el 1-0 al minuto 5. Sin embargo, el Marsella mostró carácter y encontró el empate al 15’ gracias a Igor Paixão, quien finalizó una transición precisa. La remontada se completó al minuto 41 con un derechazo de Mason Greenwood, autor del 1-2, en un primer tiempo donde la eficiencia francesa marcó diferencia.

Actuación de Michael Amir Murillo (Primer Tiempo)

El panameño Michael Amir Murillo firmó una actuación sólida en la primera mitad y recibió una calificación de 6.8 por parte de Flashscore. Aunque no registró tiros a portería ni intervenciones ofensivas directas, su aporte radicó en la salida limpia y el control del ritmo desde el fondo.

63 toques de balón

53/57 pases precisos (93%)

10/12 pases acertados en el último tercio (83%)

1 pase largo acertado (50%)

xA de 0.06 , mostrando capacidad para generar juego

, mostrando capacidad para generar juego 2 despejes , clave para contener los intentos del Royale Union

, clave para contener los intentos del Royale Union 1/2 duelos aéreos ganados

Murillo se mantuvo firme en defensa y eficiente en circulación, siendo uno de los jugadores más activos del Marsella en posesión del balón.

Estadísticas del Primer Tiempo

Los números reflejan el dominio del Marsella, especialmente en posesión y volumen ofensivo.

Datos Generales

Posesión: Royale Union 32% – Marsella 68%

Royale Union 32% – Marsella 68% Tiros totales: 2 – 8

2 – 8 Tiros al arco: 1 – 3

1 – 3 xG: 0.05 – 1.16

– Pases completados: 152/186 (82%) – 372/405 (92%)

152/186 (82%) – 372/405 (92%) Centros: 2/6 (33%) – 0/8 (0%)

2/6 (33%) – 0/8 (0%) Duelos ganados: 18 – 17

Ataque y construcción

Toques en el área rival: 3 – 11

3 – 11 Pases en el último tercio: 24/44 (55%) – 91/107 (85%)

24/44 (55%) – 91/107 (85%) Faltas: 4 – 3

4 – 3 Tiros dentro del área: 0 – 5

Defensa y portería

Intercepciones: 7 – 7

7 – 7 Despejes: 12 – 13

12 – 13 Atajadas: Royale Union 1 – Marsella 0

Royale Union 1 – Marsella 0 xGOT enfrentado: 0.11 – 1.20

El análisis confirma el control absoluto del Olympique de Marsella, que no solo generó más peligro, sino que también gestionó mejor la posesión y presionó con efectividad. Con Murillo mostrando seguridad y con Greenwood como figura ofensiva, los franceses se encaminan hacia un resultado clave en su lucha europea.