Panamá Sub-20 iguala ante Cuba en su primer amistoso de preparación para el Premundial de Concacaf

Panamá y Cuba volverán a enfrentarse este viernes 10 de julio en el segundo y último compromiso amistoso antes de emprender viaje hacia México.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá empató 0-0 este martes frente a Cuba en el primero de los dos partidos de preparación programados entre ambas selecciones, como parte de su puesta a punto para el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. El compromiso se disputó en el Estadio Virgilio Tejeira Andrión, en Penonomé, provincia de Coclé.

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El equipo dirigido por Mike Stump fue el que mostró mayor iniciativa ofensiva durante el encuentro y estuvo muy cerca de quedarse con la victoria. La oportunidad más clara de la primera mitad llegó al minuto 30, cuando Raheen Cuello estrelló un potente remate en el travesaño. En el complemento, Carlos Rodríguez volvió a poner en aprietos a la defensa cubana, pero su disparo de zurda al minuto 60 terminó impactando el poste, manteniendo el marcador sin goles.

Ambas selecciones volverán a enfrentarse este viernes 10 de julio en el segundo y último compromiso amistoso antes de emprender viaje hacia México, donde la Sub-20 de Panamá realizará un campamento de preparación en Pachuca a partir del 12 de julio, afinando los últimos detalles de cara al torneo regional.

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Alineación de Panamá

La Sub-20 de Panamá inició el encuentro con Edward Cousin en la portería; Luis Gómez, Josué Wood, Oliver Campos y Antony Perea en defensa; Robben Benítez, Gino Sasso y Edmilson González en el mediocampo; mientras que Raheen Cuello, Carlos Rodríguez y Reynaldo Graham conformaron el ataque.

La mirada puesta en el Premundial

Tanto Panamá como Cuba aprovechan estos compromisos para llegar en óptimas condiciones al Campeonato Sub-20 de Concacaf, que se disputará en México del 24 de julio al 9 de agosto y entregará los cupos para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

El conjunto canalero debutará en el torneo el próximo 26 de julio frente a Canadá, en Puebla, dentro de las acciones del Grupo C.

Mientras tanto, este miércoles el plantel cumplirá una jornada de recuperación en su hotel de concentración, con trabajos de gimnasio y ejercicios regenerativos en la piscina, antes de afrontar su último ensayo previo al viaje hacia territorio mexicano.

Con información de FPF.