La Selección de Panamá parte rumbo al Rommel entre ovaciones y un ambiente de fiesta nacional

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador hoy martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño).

Panamá/La cuenta regresiva rumbo al decisivo encuentro entre Panamá y El Salvador sigue avanzando, y el ánimo en la capital panameña se vive al máximo.

La Selección Mayor de Panamá ya abandonó su hotel de concentración, el Hotel Miramar, para dirigirse al Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde esta noche disputará el crucial partido de la última jornada de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

A su salida, los jugadores fueron ovacionados por decenas de aficionados apostados en los alrededores del hotel, quienes entre banderas, cánticos y tambores acompañaron a la Roja en un ambiente cargado de emoción y esperanza. La caravana panameña inició su trayecto hacia el coloso de Juan Díaz escoltada por unidades de seguridad, mientras más seguidores se sumaban en el camino para brindar su apoyo incondicional.

El recorrido desde el Hotel Miramar hasta el Rommel Fernández se convirtió en una fiesta espontánea, con simpatizantes vestidos de rojo, ondeando banderas y coreando mensajes de aliento para un partido que podría definir la clasificación directa de Panamá a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el estadio, miles de aficionados ya esperan la llegada del equipo nacional. Desde las 4:00 p.m., cuando se realizó la apertura de puertas, los primeros seguidores comenzaron a llenar las gradas para asegurar su lugar en un escenario que promete estar totalmente a reventar, luego de confirmarse el sold out de todas las localidades.

El choque está pactado para iniciar a las 8:00 p.m., con Panamá utilizando su tradicional uniforme rojo y El Salvador vistiendo azul. La atmósfera de fiesta, sumada a la importancia del encuentro y la cercanía del sueño mundialista, han convertido esta noche en una de las más esperadas por la afición canalera.

La Selección Panameña llega con un objetivo claro: ganar y golear para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar directamente al Mundial. Con un país entero detrás de ellos, la motivación está al máximo y el camino al Rommel ya huele a noche histórica.