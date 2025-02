Chile vs Panamá: Arturo Vidal no estará para el partido ante la selección canalera

Panamá/La Selección Chilena se prepara para medirse ante Panamá este sábado 8 de febrero en un partido amistoso fuera de la fecha FIFA, que será transmitido por las pantallas de TVMAX con una previa que iniciará a las 6:00 PM.

Sin embargo, la "Roja" llega a este encuentro con noticias que han generado preocupación entre sus seguidores: las bajas de dos de sus figuras más emblemáticas, Arturo Vidal y Charles Aránguiz.

Las ausencias que lamentan los chilenos.

Arturo Vidal, una de las leyendas más importantes en la historia de la Selección Chilena, confirmó su baja debido a una molestia física que lo aqueja. El mediocampista, quien actualmente milita en Athletico Paranaense de Brasil, explicó en una transmisión en vivo que no quiere arriesgar su condición física de cara al inicio del campeonato brasileño, que comienza en diez días.

“Yo tengo una molestia y no puedo arriesgar. En esta etapa no podemos arriesgar cuando en diez días jugamos el campeonato”, señaló Vidal. Además, agregó: “No voy a arriesgar nada. No sé si el sábado pueda jugar. No quiero arriesgar. Mañana estamos citados en Juan Pinto Durán y me presento, pero no sé si llego a jugar el sábado”.

Por su parte, Charles Aránguiz, otro pilar fundamental del mediocampo chileno, también fue descartado para el partido ante Panamá. El cuerpo médico de la Selección Chilena informó que ambos jugadores presentan lesiones musculares cuyo plazo de recuperación supera los tiempos de la presente concentración.

Gareca reacciona y hace convoca jugadores.

Ante estas bajas, el técnico Ricardo Gareca ha tenido que mover piezas en su convocatoria. Uno de los nombres que ha sorprendido es el del joven volante ofensivo Lucas Assadi, de 21 años, quien milita en la Universidad de Chile. Assadi, que ha tenido un comienzo de temporada complejo, expresó recientemente su determinación por ganarse un lugar en el equipo: “Está difícil ganarse el puesto. Obviamente no voy a bajar los brazos, voy a seguir entrenándome de buena manera y voy a pelear hasta el final”.

Además, Gareca ha incluido a Javier Altamirano, quien fue convocado como refuerzo tras la baja de Vidal. Altamirano, también de la Universidad de Chile, tendrá la oportunidad de demostrar su talento en un partido que servirá como preparación para los próximos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Un partido clave de cara al futuro

El amistoso ante Panamá, que se disputará a las 6:30 PM, será el único encuentro preparatorio de Chile antes de enfrentar a Paraguay y Ecuador en las Eliminatorias. Aunque no es un partido oficial, este duelo permitirá a Gareca evaluar a sus jugadores y ajustar detalles tácticos de cara a los desafíos que se avecinan.

Sin duda, las ausencias de Vidal y Aránguiz son un golpe duro para la "Roja", pero también representan una oportunidad para que nuevas figuras tomen protagonismo.

Mientras tanto, los aficionados chilenos ya están atentos a las pantallas de TVMAX, que transmitirá el partido con una previa desde las 6:00 PM. Un encuentro que, aunque amistoso, promete emociones y respuestas de cara al futuro de la Selección de Panamá.

Fuente La Tercera.