La Selección Sub-20 de Panamá ya está lista para su debut en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, luego de completar este sábado su último entrenamiento antes del compromiso de mañana, domingo 26 de julio, frente a la Sub-20 de Canadá.

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá ya está preparada para su debut en el Campeonato Sub-20 de CONCACAF 2026, luego de completar este sábado su último entrenamiento previo al encuentro de mañana, domingo 26 de julio frente a la Sub-20 Canadá.

El equipo dirigido por el entrenador Mike Stump realizó una práctica matutina con el grupo completo en la cancha de entrenamiento ubicada a un costado del Estadio Universitario BUAP, en la ciudad mexicana de Puebla, sede del encuentro de mañana por el Grupo C.

La sesión estuvo enfocada en aspectos tácticos, con pocas cargas físicas y especial énfasis en el ensayo de jugadas de pelota quieta, afinando los últimos detalles antes del estreno en el torneo.

Con información de FPF