Selección de Panamá| Thomas Christiansen dijo esto tras la victoria ante Belice en eliminatorias mundialistas

Belice/La victoria de Panamá sobre Belice, la que aseguró su pase a la fase final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, dejó algunas sensaciones en el técnico del combinado canalero Thomas Christiansen quien valoró el resultado por encima del marcador.

"Estoy contento por la victoria, era el principal objetivo de venir aquí, conseguimos clasificar a la última fase de la eliminatoria que era otra meta, también que saliéramos sin lesionados y eso nos pone felices, porque todos están bien", resaltó el estratega después del partido.

Christiansen reconoció que el desempeño de sus dirigidos en el FFB Field de Belmopán no fue el que esperaba, pero esto lo atribuyó a las circunstancias que se dieron durante el encuentro.

"El contrario y situaciones que se dieron hay que tomarlas en cuenta. El equipo no actuó como queríamos, pero esto es fútbol. No es fácil ganar los partidos, quizás nos presionamos solos de querer jugar mejor y no se pudo hoy", sostuvo.

El equipo panameño venció al conjunto beliceño, por 2 goles a 0, para conseguir su tercera victoria en la segunda ronda de las eliminatorias y avanzar a la siguiente etapa con nueve puntos.

"Estos partidos no son fáciles, pero por supuesto todos los queremos ganar, incluso holgadamente, nos hemos preparado para eso, pero en el futbol no siempre se da. Lo hemos intentado y lo importante es que logramos los objetivos que era ganar y clasificar", añadió.

El entrenador hispano-danés valoró el desempeño de Belice y considera que lo ocurrido en ese encuentro le deja una enseñanza al conjunto panameño para el futuro.

"Belice jugó bien, pero también esperaba más de mis jugadores, pero el campo tampoco facilitó el juego. Hubo pérdidas, costó transitar la pelota, eso no generó el futbol que queremos y nos gusta, pero es un aprendizaje. Ahora hay que enfocarnos en Nicaragua", puntualizó.

Panamá enfrentará al colectivo nicaragüense el martes 10 de junio en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez desde las 7:00 p.m.

La selección panameña partió de la ciudad de Belmopán a horas tempranas de la mañana de este domingo de regreso a la ciudad de Panamá.

Selección de Panamá

Porteros

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía - Nacional (URU)

John Gunn - NE Revolution II (USA)

Defensas

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Iván Anderson - CD Marathón (HON)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña - FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar - Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey - Minnesota United (USA)

Michael Amir Murillo - Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis

Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)

Volantes

Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)

César Yanis - Cobresal (CHI)

Edward Cedeño - SD Tarazona (ESP)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

Víctor Griffith - St Johnstone (SCO)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Janpol Morales - CD Macará (ECU)

Delanteros

Cecilio Waterman - Coquimbo Unido (CHI)

Eduardo Guerrero - Dynamo Kyiv (UKR)

Azarias Londoño - Universidad Católica (ECU)

José Fajardo - Universidad Católica (ECU

Ismael Díaz - Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez - Monagas SC (VEN)

