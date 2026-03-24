Sudáfrica vs Panamá | Thomas Christiansen dirigió su primer entrenamiento en Durban

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ya puso en marcha su preparación en Durban, Sudáfrica, con miras a su primer partido amistoso internacional ante el combinado local, en un duelo clave dentro de su camino hacia la Copa Mundial 2026.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen realizó su primer entrenamiento en suelo africano en el Sugar Ray Zulu Stadium, donde un total de 18 jugadores trabajaron enfocados en la adaptación y los primeros ajustes tácticos.

Otras noticias: Selección de Panamá ya está lista en Sudáfrica: Llegada de los legionarios a Durban

La plantilla continúa tomando forma, ya que en horas de la noche se espera la incorporación de los mediocampistas Carlos Harvey y Aníbal Godoy, lo que elevará el grupo a 20 futbolistas disponibles en la concentración.

Además, el cuerpo técnico aguarda para este miércoles la llegada de los tres jugadores restantes: Jiovany Ramos, César Samudio y José Luis Rodríguez, quienes completarán la convocatoria definitiva para esta gira internacional.

Estos movimientos se suman a la reciente integración de piezas importantes como Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Andrés Andrade y José Fajardo, quienes ya están trabajando junto al grupo en territorio sudafricano.

Panamá enfrentará a Sudáfrica en dos compromisos amistosos programados para el 27 y 31 de marzo, encuentros que servirán para medir el nivel competitivo del equipo, afinar detalles estratégicos y seguir consolidando una base sólida de cara al Mundial.

La selección nacional tiene un gran reto por delante, al formar parte del Grupo L del Mundial 2026, donde se verá las caras con potencias como Inglaterra, Croacia y Ghana, lo que convierte cada partido de preparación en una pieza fundamental dentro del proceso.

Con el plantel cada vez más completo y el trabajo en marcha, Panamá sigue dando pasos firmes en su objetivo de llegar en óptimas condiciones a la máxima cita del fútbol mundial.

Otras noticias: Sudáfrica vs Panamá | La sele ya está en Durban para preparar los amistosos ante los 'bafana bafana'

Los convocados de la selección de Panamá:

GUARDAMETAS

Orlando Mosquera | Al-Fahya FC 🇸🇦

| Al-Fahya FC 🇸🇦 Luis Mejía | Nacional 🇺🇾

| Nacional 🇺🇾 César Samudio | Marathón 🇭🇳

DEFENSAS

Amir Murillo | Besiktas 🇹🇷

| Besiktas 🇹🇷 José Córdoba | Norwich City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

| Norwich City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 César Blackman | Slovan Bratislava 🇸🇰

| Slovan Bratislava 🇸🇰 Andrés Andrade | LASK Linz 🇦🇹

| LASK Linz 🇦🇹 Eric Davis | CD Plaza Amador 🇵🇦

| CD Plaza Amador 🇵🇦 Martín Krug | Levante 🇪🇸

| Levante 🇪🇸 Roderick Miller | PFC Turan Tovuz 🇦🇿

| PFC Turan Tovuz 🇦🇿 Jiovany Ramos | Academia Puerto Cabello 🇻🇪

| Academia Puerto Cabello 🇻🇪 Jorge Gutiérrez | Dep. La Guaira 🇻🇪

VOLANTES

Adalberto Carrasquilla | Pumas 🇲🇽

| Pumas 🇲🇽 Aníbal Godoy | San Diego FC 🇺🇸

| San Diego FC 🇺🇸 Yoel Bárcenas | Mazatlán FC 🇲🇽

| Mazatlán FC 🇲🇽 José Luis Rodríguez | FC Juárez 🇲🇽

| FC Juárez 🇲🇽 Carlos Harvey | Minnesota United 🇺🇸

| Minnesota United 🇺🇸 Cristian Martínez | Kiryat Shmona 🇮🇱

| Kiryat Shmona 🇮🇱 César Yanis | CD Cobresal 🇨🇱

DELANTEROS