Uzbekistán vs Panamá | ¿Cuándo y dónde ver este partido del Mundial Sub17 Catar 2025?

Panamá/La Selección Sub-17 de Panamá continúa su participación en el Mundial de Catar 2025, aunque los resultados no han acompañado al equipo dirigido por el entrenador Leonardo Pipino, tras sufrir dos derrotas consecutivas en el Grupo J frente a Irlanda y Paraguay.

Con dos caídas en el inicio del torneo, el conjunto nacional buscará despedirse con una victoria cuando enfrente este martes 11 de noviembre a la Selección de Uzbekistán, que actualmente ocupa el segundo lugar del grupo. El encuentro está programado para iniciar a las 8:00 a.m. (hora de Panamá) y se podrá ver EN VIVO por TVMAX y TVN Pass.

El panorama para la selección panameña es complicado, ya que las posibilidades de clasificación son mínimas. La tabla de posiciones del Grupo J se mantiene de la siguiente manera:

Irlanda: 6 puntos | diferencia de goles +4

6 puntos | diferencia de goles Uzbekistán: 3 puntos | diferencia de goles 0

3 puntos | diferencia de goles Paraguay: 3 puntos | diferencia de goles 0

3 puntos | diferencia de goles Panamá: 0 puntos | diferencia de goles -4

Para aspirar a una clasificación como uno de los mejores terceros lugares, Panamá está obligada a ganar por goleada a Uzbekistán y esperar que Irlanda derrote ampliamente a Paraguay, de modo que la diferencia de goles del conjunto guaraní se torne negativa.

El técnico Leonardo Pipino ha insistido en que el equipo mantenga la actitud competitiva y el orgullo nacional en este último compromiso. Aunque las opciones de avanzar son reducidas, el grupo busca despedirse dejando una buena imagen y mostrando el talento juvenil panameño ante una de las selecciones más sólidas del certamen.

Con garra, ilusión y la bandera tricolor como motivación, la Selección Sub-17 de Panamá saltará al campo en busca de cerrar con honor su participación en el Mundial Sub-17 de Catar 2025.

Resultados del lunes 10 de noviembre

La jornada del 10 de noviembre en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 fue descrita como un día vibrante, en el que se disputaron un total de ocho encuentros en el complejo Aspire Zone de Doha.

La noticia más destacada de la jornada fue la arrolladora victoria de Alemania, sumada a los importantes triunfos conseguidos por Venezuela e Inglaterra.

A continuación, se presenta un resumen detallado de los resultados por grupo:

Grupo G

Esta jornada fue marcada por la mayor goleada del día:

• Alemania demostró una espectacular exhibición ofensiva al derrotar a El Salvador por 7 a 0 (Partido n.º 61). Los goles alemanes fueron anotados por Jeremiah Mensah (doblete: 32' y 57'), Alexander Staff (41'), Wisdom Mike (45'), Lasse Eickel (69'), Christian Prenaj (84'), y un autogol de Andrew Reyes (52').

• Colombia aseguró una victoria importante (Partido n.º 62), venciendo 2-0 a la RPD de Corea. Los goles colombianos fueron de Miguel Solarte (25') y Santiago Londono, quien anotó desde el punto de penalti (33', PJ).

Dominio Europeo Matutino (Grupos E y F)

La actividad matutina se caracterizó por el dominio de las selecciones europeas:

Grupo E

• Inglaterra demostró su poderío ofensivo al vencer 3-0 a Egipto (Partido n.º 57). El delantero Reigan Heskey se lució con un doblete (14' y 56'), y Harrison Miles cerró el marcador (90').

• Venezuela se impuso a Haití por 4-2 en un partido con seis goles (n.º 58). La figura fue David García, con un doblete (80' y 90'+4', este último de penalti). Los otros goles venezolanos fueron de Diego Claut (6') y John Mancilla (penalti: 14', PJ). Los descuentos para Haití fueron de Da-Benz Jacquet (41') y Woodson Felix (72').

Grupo F

• Suiza venció 3-1 a México (Partido n.º 59). Mladen Mijajlovic fue clave con dos goles (17' y 58'). El resultado suizo se completó con un autogol de Santiago López (20'). Por parte de México, Aldo De Nigris descontó (57').

• La República de Corea superó 3-1 a Costa de Marfil (Partido n.º 60). Los goles coreanos fueron anotados por KIM Jisung (26'), JEONG Hyeonung (48') e YI Yonghyeon (penalti: 87', PJ). El único tanto africano lo marcó Allassane Toure (35').

Grupo H

La acción en el Grupo H dejó un empate y una victoria por la mínima diferencia:

• Zambia y Brasil firmaron un empate 1-1 (Partido n.º 63). Jonathan Kalimina abrió el marcador para Zambia (26'), mientras que Dell aseguró la igualdad para Brasil (81').

• Indonesia logró una ajustada victoria de 2-1 sobre Honduras (Partido n.º 64). Indonesia se adelantó con Evandra Florasta (penalti: 52', PJ) y Fadly Alberto (72'). El gol de Honduras lo marcó Luis Suazo (penalti: 54', PJ).

Estos resultados contribuyen a consolidar la posición de varias selecciones en sus respectivos grupos a medida que avanza el torneo.