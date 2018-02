Acción, aventura y más superhéroes llegan al cine en 2018

Las películas del género acción y aventura, así como las basadas en icónicos superhéroes atraen al público panameño. Una constancia de esta preferencia es que el filme con mejor movimiento en taquilla en el 2017 haya sido “ Rápido y Furioso 8”.

Pero eso sí, no tanto como la producción de esta saga que le precedió. Miguel Joseph, presidente de la Asociación de Distribuidores de Panamá, explicó a TVN-2.com que la séptima entrega de “Rápido y Furioso” sigue manteniendo el récord de taquilla en el istmo y otros países de la región.

“Esta ('Rápido y Furioso 8') no fue tanto como la 7 porque en la anterior había morbo con relación a la muerte de Paul Walker, durante la producción de la película”, señaló Joseph, resaltando la curiosidad de cómo se adaptaría la muerte de unos de los protagonistas dentro del libreto.

Este año, los estudios cinematográficos prometen entregar más acción, aventura y mundos desconocidos a la audiencia en la pantalla grande.

Por ejemplo, Marvel presentará un nuevo personaje de su vasto universo en este 2018, así como las continuaciones de otras exitosas sagas.“ Black Panther” estrenará el 15 de febrero en Panamá, a finales de abril “ The Avengers: Infinity War”, la nueva pelìcula del antihéroe “ Deadpool” llegará el 2 de mayo y para julio, “ The Ant Man and The Wasp”.

DC Comics no se quedará rezagado en la batalla por la taquilla. Este año se adentrará en “ Aquaman”, uno de los personajes presentados en “ La Liga de la Justicia”. La película estrenará el 21 de diciembre.

Otra adaptación del mundo Star Wars también llegará en 2018, para dar más a los fanáticos de la saga espacial concebida por George Lucas. Ahora, se profundizará en uno de los iconos de esta intrigante historia, Han Solo. La película sobre este personaje, " Solo: A Star Wars Story", estrenará el 23 de mayo en Panamá.

Este año también tendremos dos nuevas producciones con toque de Steven Spielberg: en marzo, “ Ready Player One”, basada en la novela de ciencia ficción de Ernest Cline, y en junio llegará “ Jurassic World: Fallen Kingdom” con la participación del cineasta en la producción ejecutiva.

Para los fanáticos de la acción, otra historia del mundo de Misión Imposible estrenará este 2018. La sexta entrega de esta saga llegará a finales de julio, con Tom Cruise de protagonista.

Los amantes de ciencia ficción además disfrutarán de la secuela de “ Pacific Rim”, una historia creada por Guillermo del Toro y en esta ocasión, con la dirección de Steven S. DeKnight. Este nuevo filme, que han denominado “ Pacific Rim: Insurrección”, estrenará en periodo de Semana Santa.

El mundo mágico de J.K. Rowling también retornará a la pantalla este año. La segunda entrega de “ Fantastics Beasts” profundizará en el malvado mago Gellert Grindelwald y la travesía de Newt Scamander, junto a un joven Albus Dumbledore, para detenerlo. Este filme llegará a Panamá el 16 de noviembre.

Nominadas al Óscar

En cartelera, ya se puede encontrar “ The Post” ( “Los papeles del Pentágono”) de Steven Spielberg, con la participación de dos grandes de la interpretación de nuestra época, Tom Hanks y Meryl Streep. El filme está nominado a dos premios de la Academia de Cine, en las categorías de mejor película y mejor actuación femenina.

Basado en hechos de la vida real, " The Post" presenta la lucha que emprendió The Washington Post y The New York Times por la libertad de expresión durante la administración gubernamental de Richard Nixon, quien llevó a los diarios a la Corte Suprema de Justicia de EEUU tras la publicación de un estudio confidencial sobre la Guerra de Vietnam.

También ha llegado a cartelera “ The Shape of Water”, del director mexicano Guillermo del Toro. Esta producción aspira a unas 13 estatuillas del Óscar y ha sido galardonada con más de una veintena de reconocimientos de la industria y de festivales, entre ellos el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia.

El filme de Del Toro presenta una historia de amor atípica, entre una mujer muda y una extraña criatura de la que los humanos conocen poco. Más allá de sus diferencias, estos personajes logran conectar por medio de la empatía y el deseo de ser aceptados por lo que son. Es la cumbre del estilo particular del mexicano, que siempre mezcla los elementos fantásticos y monstruosos en sus películas.

“ The Darkest Hour” ( "El instante más oscuro"), del cineasta inglés Joe Wright, estrenará el 15 de febrero en Panamá. En esta película de toque histórico, Gary Oldman da vida al primer ministro británico Winston Churchill y su papel para definir el futuro de la Segunda Guerra Mundial. Una difícil decisión que tomaría entre dos opciones, negociar la paz con Adolf Hitler o luchar contra viento y marea.

La transformación de Oldman para este rol le mereció la nominación al Óscar en la categoría de mejor actuación masculina, así como el Globo de Oro, el premio del Sindicato de Actores (SAG Awards) y la aclamación de la crítica.

A mediados de febrero llegará a las salas panameña “ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” ( “Tres anuncios por un crimen”) del director Martin McDonagh. Esta producción ha sido reconocida por la actuación de sus intérpretes, llevándose los premios más importantes de la industria como los Globos de Oro, SAG y los Critics’ Choice Awards. Frances McDormand y Sam Rockwell solo esperan conquistar el Óscar.

“ Tres anuncios por un crimen”, con el distintivo rastro de humor negro de McDonagh, cuenta la historia de Mildred Hayes, una mujer desesperada por conocer quién es el responsable de la muerte de su hija, tras meses sin tener una actualización del caso. Mildred toma una decisión arriesgada: colocar tres vallas con un mensaje controversial dirigido al jefe local de la polícia.

Otra de las películas que ha sido nominada por dirección, actuación y aspectos técnicos a los Óscar, “ Phantom Thread” ( “El hilo invisible”), llegará a cartelera el 1 de marzo. Con protagónico de Daniel Day-Lewis y lo que supone el retiro del actor inglés de la industria cinematográfica, este filme de Paul Thomas Anderson retrata a un modista de renombre, Reynolds Woodcock, cuya vida se ve interrumpida por Alma, una joven y obstinada mujer que se convierte en su musa y amante.

Aún no hay fecha de estreno en Panamá para “ Lady Bird” y “ The Florida Project”, dos filmes que han sido aplaudidos por la crítica especializada en cine y también nominados a los premios más prestigiosos de la industria por su actuación o dirección, como es el caso de Greta Gerwig por la primera mencionada.

Romances y musicales

La tercera y última entrega de “ Fifty Shades” llegará este jueves 8 de febrero a Panamá. Basada en las novelas de E.L. James, este nuevo filme retrata la vida de casados del multimillonario Christian Grey y de Anastasia Steele, una editora de novelas, a medida que se adaptan a su nuevos roles. Pero eventos siniestros tratan de arruinar la felicidad de la pareja, poniendo a prueba su prematuro matrimonio.

Mientras que para mediados de julio estrenará “ Mamma Mia! Here We Go Again”, la secuela de la exitosa adaptación al cine del musical con canciones del grupo sueco de pop, Abba.

Con la participación de los actores del primer filme y unas cuantas caras nuevas, la producción se adentra en la vida de Donna -interpretada por Meryl Streep- y los retos por los que tuvo que pasar para sobrellevar un embarazo sin ningún tipo de apoyo. Una situación que ahora vive su hija.

Para la familia

Este año llegarán secuelas y nuevas versiones de los clásicos de Disney, adecuadas para que toda la familia vaya a disfrutar al cine. Este es otro género cinematográfico con gran aceptación en la taquilla panameña, indicó Miguel Joseph de la Asociación de Distribuidores a TVN-2.com.

“ A Wrinkle in Time” ( “Un viaje en el tiempo”), de Disney, estrenará en los primeros días del mes de marzo. La película, bajo la dirección de la nominada al Óscar, Ava DuVernay, está basada en la novela de ciencia ficción y fantasía de Madeleine L’ Engle.

El filme, con la actuación de Oprah, Reese Witherspoon, Mindy Kaling y Chris Pine, cuenta la historia de Meg Murry, su hermano Charles Wallace y su amigo Calvin, quienes se adentran en un viaje en el tiempo con el propósito de traer a su padre de regreso a casa.

Una buena noticia para los seguidores del estudio Pixar. Este año estrenará “ Los Increíbles 2”, la secuela de la exitosa producción del 2004. La pelìcula sobre la familia de superhéroes llegará en junio de 2018.

Disney también seguirá apostando por nuevas versiones de sus clásicos. Para octubre, tendremos en cartelera “ Jungle Book: Origins”, la cotinuación del filme estrenado en 2016 y que contará con la dirección de Andy Serkis.

Para enceder el espíritu de la Navidad, Disney nos traerá " The Nutcracker and the Four Realms" ( "El cascanueces y los cuatro reinos"), el 2 de noviembre.

Mientras que una nueva producción sobre la nana más famosa, “ Mary Poppins Returns”, estrenará el 21 de diciembre.