Festival de Cine de Derechos Humanos BannabáFest empieza con importantes proyecciones

Este lunes 6 de septiembre se inauguró formalmente la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá BannabáFest.

Esta edición que estará disponible desde el 6 al 11 de enero a través de la pagina web https://www.bannabafest.com/inicio y de manera presencial en diversos puntos de todo Panamá.

Momento donde el mundo vive una nueva realidad y la pérdida de Biodiversidad aumenta de manera grave, el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá BannabáFest busca a través de su programación 2021 generar un espacio de reflexión sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro ambiente del abuso de los recursos.

“El oro de Panamá es verde y por medio de los contenidos de los filmes participantes de todas partes del mundo, nuestros importantes Embajadores ambientales, Embajadores comunitarios de Chiriquí a Darién y los pioneros del cine panameño buscamos contribuir de alguna manera a la edificación de un país de justicia, paz y equidad” compartió el Director del Festival, Edgar Soberón, durante el acto protocolar de inauguración del Festival realizado en el Estudio del Grupo Experimental de Cine Universitario GECU.

La fiesta del BannabáFest empezó hace 2 meses con la realización de 3 Talleres de Celumetrajes en Chiriquí, Coclé y Darién, en colaboración con el Decanato de Extensión de la Universidad Especializada de las Américas, continuamos con 4 especiales dominicales gracias al apoyo del Sistema Estatal de Radio y Televisión a través de su cadena de TV.

Y el pasado sábado 4 de septiembre realizamos el taller "Yo, la naturaleza" celebrado en conjunto con la Parroquía de Chilibre y la Fundación Casa Taller, hasta llegar a hoy, día de lanzamiento oficial del V Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá.

AGENDA 2021

BannabáFest 2021, es para todos y en su quinta edición cuenta con una programación de 45 proyecciones entre documentales, ficción y corto, los cuales ya están disponibles desde la página web www.bannabafest.com en la sala virtual del Cine Universitario de la Universidad de Panamá y en la sala virtual "Cine Variedades" de UDELAS.

Martes 7 de septiembre de 2021: Cine, pláticas y una copa 1.

Conversatorio con ambientalistas Raisa Banfield y Wladímir Uliantzeff.

Lugar: Cervecería Legítima, Calle Uruguay.

Miércoles 8 de septiembre de 2021 – Gala de la 5ta. Edición del BannabáFest.

Exhibición del filme chileno «Zurita: Verás no ver» de Alejandra Carmona Cannobbio.

Lugar: Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Calle San Blas.

Jueves 9 de septiembre de 2021 – Cine, pláticas y una copa 2:

Conversatorio con ambientalistas Walkiria Chandler y Raúl Kelly.

Lugar: Cervecería Legítima, Calle Uruguay.

Viernes 10 de septiembre de 2021: Proyección comunitaria.

Exhibición de los filmes "Tomás" de Sandra Obando, Tatiana Pinzón, "Mama" de Pablo de la Chica, "La reina de la perla roja" de Miguel Ángel Romero Yepes, "There Will Be Monsters" de Carlota Pereda y "Río La Abuela” de Erick Mark

Lugar: Comunidad de Boca la Caja.

Sábado 11 de septiembre de 2021 - IV Homenaje a Pioneros del Cine Panameño.

Premiación y clausura.

Lugar: Teatro Gladys Vidal, Alcaldía de Panamá.

Para todas las actividades presenciales es muy importante realizar una reserva previa a través de https://www.bannabafest.com/reservas y cumplir con todas las medidas de bioseguridad dictadas por el MINSA.

Contribuye a la divulgación del cine de Derechos Humanos, el cual se ha convertido en un evento comunitario. Puedes enviar tu donación ingresando a https://www.bannabafest.com/donar

La 5ta. edición del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá BannabáFest es posible gracias al patrocinio del Ministerio de Cultura de Panamá, UDELAS, Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Lotería Nacional de Beneficencia, Grupo Experimental de Cine Universitario GECU, Nido de las Artes, Cine Bus, Aprodiso, y Torres de Alba, producido por La Fundación Centro Imagen y Sonido (CIMAS) y Guásimo Multimedia.

Detalles completos sobre el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Panamá BannabáFest visite: www.bannabafest.com

Redes sociales IG: @bannabafest / FB: @bannabafest TW: @bannabafest