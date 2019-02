El intérprete narró el filme “Canal de Panamá, una tierra dividida – un mundo unido”, del que formó parte el reconocido productor de cine, Gordon Bijelonic.

“Nos sentimos seguros que entre más panameños lo vean, más ese sentimiento de orgullo en el país se va a propagar”, comentó el actor estadounidense a TVN Noticias.

Freeman aseguró que ha tenido una “experiencia increíble en el país”.

“Bueno, he comido todos los platillos que se han puesto frente a mí”, dijo el estadounidense entre risas. “Me gusta la comida, me gusta la gente, me gusta lo que he visto y lo que he sentido”, comentó el intérprete a este medio.

“ Canal de Panamá, una tierra dividida – un mundo unido” tomó unos siete años en concretarse, indicó el productor Bijelonic a TVN Noticias.

Las audiencias descubrirán el alcance del Canal de Panamá, sus esclusas, operaciones y las embarcaciones que navegan por esta obra, en 3D.

Además, permitirá a los espectadores surcar los cielos panameños, explorarlo en canoa nativa y ver la riqueza de la selva tropical y vida silvestre.

“La película transcurre desde los días en que los conquistadores atravesaron una selva densa, hasta la excavación de canales en el siglo XIX. El logro de ingeniería estadounidense que revolucionó el transporte marítimo y la medicina tropical”, detalla una nota del Canal de Panamá sobre la producción que se proyectará en esta nueva sala.

El documental también aborda los esfuerzos de Panamá para ampliar la vía de 100 años de antigüedad para dar paso a los barcos post-panamax.

La filmación de este documental sobre la ruta interoceánica los llevó hasta Italia, donde se rodó en 2015 el envío de las nuevas esclusas. El embarque más grande su tipo en el mundo.

“El reto es que filmamos entre 3 y 4 años. Filmamos en 2013 las esclusas originales, filmamos en 2015, fuimos a Italia cuando las esclusas eran enviadas, el embarque más grande de su tipo en el mundo y luego fuimos a Atlanta, a filmar al presidente Jimmy Carter, una entrevista (…) que hizo de manera exclusiva”, detalló Bijelonic.

“Luego regresamos en 2016, a filmar las nuevas esclusas y la inauguración de las nuevas esclusas. Es un proyecto de 7 años que finalmente se va completando y se siente bien haber hecho todo ese trabajo”, agregó el productor.

Nueva sala IMAX 3D

La proyección del documental sobre la vía marítima inauguró el nuevo IMAX Canal de Panamá en las Esclusas de Miraflores.

Esta sala tiene la segunda pantalla más grande del mundo con medida de 15 metros de altura por 70 de ancho y una capacidad de 525 butacas.

Los boletos están disponibles en taquilla del Edificio IMAX en Miraflores. Las funciones son todos los días de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., una función cada hora, detalló el Canal de Panamá en un comunicado.

Con información de Stevens Joseph.