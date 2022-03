Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



Mediante su página web, la famosa plataforma de streaming anunció que iniciará un plan piloto en tres países de Latinoamérica para evitar que usuarios "presten" su cuenta de Netflix a personas que no comparten la misma dirección IP. Esto provocará que más personas ingresen de forma indebida.

Chile, Costa Rica y Perú fueron los países seleccionados para poner a prueba esta nueva herramienta que controlará el acceso de usuarios en una cuenta. Netflix ha tomado esta decisión luego que se convirtiera en una " mala costumbre" violar una de las principales cláusulas del contrato, donde especifica que el usuario y contraseña no deben ser compartidos con quienes no cuentan con un perfil dentro de la plataforma.

Esta actualización permitirá que la persona responsable de la cuenta pueda agregar hasta dos miembros extras a su membresía, obviamente con un costo adicional.

Estos usuarios contarán con un nombre de usuario y contraseña distintas a la cuenta principal, por un costo adicional de $2.99 mensuales por subcuenta. Esta decisión fue tomada a raíz de la gran cantidad de plataformas de streaming que han llegado al mercado, desafiando el liderazgo que mantiene o mantenía Netflix, por lo que cada usuario que mantiene la plataforma cuenta para invertir en la creación de contenido nuevo y original.

Entre sus principales competidores se encuentran Disney+, HBO y Amazon Prime.

Una opción que muchos usuarios notarán es la de " transferir perfiles", esto permite que, si alguien ya no quiere continuar " patrocinando" a una persona dentro de su cuenta, ahora tendrá la oportunidad de mover toda su información, recomendaciones y " Mi Lista" a la subcuenta extra, de esta forma Netflix se asegura de que cada persona continúe manteniendo las serie y películas a pesar de la mudanza.

Hasta el momento Netflix no ha divulgado la fecha en que iniciará el plan piloto en estos tres países, pero sí aseguró que paulatinamente se extenderá a otros países, con el objetivo de rechazar los dispositivos que no se encuentren conectados a la misma red WiFi. Esto ha despertado preguntas en muchos usuarios, especialmente en quienes disfrutan de las películas de Netflix en dos casas diferentes; la respuesta es, no hay problema.

Según Netflix, si un dispositivo fuera de la casa intenta iniciar sesión, la plataforma le enviará un código a un dispositivo que sí esté registrado para que autorice el ingreso, tal y como lo hace Google.