'Yo no me llamo Rubén Blades' representará a Panamá en los premios Óscar y Goya

“Yo no me llamo Rubén Blades”, el nuevo trabajo del cineasta Abner Benaim, representará a Panamá en los premios Óscar y Goya.

La Academia de Cine de Panamá postulará la nueva producción en la categoría de Mejor película de habla no inglesa de los Óscar y en la categoría de Mejor documental, en Los Goya.

“ Yo no me llamo Rubén Blades” brinda un repaso de la nutrida vida profesional del cantautor panameño de 70 años: plasma su paso por la Fania Records, sus numerosas composiciones con “análisis, reflexión y pausa” y la historia detrás de ellas, su carrera en Hollywood y no omite su incursión a la política con el Movimiento Papa Egoró.

El documental también es ideal para comprender más sobre la inspiración, decisiones y vida de este artista polifacético. Con este trabajo, Benaim acerca al público con “un Rubén que pocos han visto”, como comentó el director en una entrevista a TVN-2.com.

Para esta producción, el cineasta siguió por dos años al compositor en Panamá, en distintos puntos de la región con su gira musical y en Nueva York, su segundo hogar.

El trabajo de Benaim ganó el premio del público del Festival SXSW en Austin, Texas (EEUU) y cerró la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá en abril pasado.

" Yo no me llamo Rubén Blades" se encuentra en la cartelera panameña desde el pasado 30 de agosto y con presentación en México. Mañana, jueves 13 estrenará en Colombia y Perú, y el 20 de septiembre en Costa Rica y Guatemala.