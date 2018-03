Abner Benaim muestra un 'Rubén que pocos han visto'

En una tarde lluviosa aquel 31 de diciembre de 1999, en medio del acto de transferencia del Canal de Panamá, cientos de voces corearon las letras de “ Patria”. El tema pasó a convertirse en un himno, uno que narraba a perfección los años de lucha del pueblo panameño por lograr la soberanía plena.

El impacto de sus temas fue el punto de partida del más reciente documental del director Abner Benaim, " Yo no me llamo Rubén Blades", que tendrá su estreno mundial este sábado 10 de marzo en el festival South by Southwest (SXSW), uno de los más importantes eventos de música y cine en Estados Unidos.

Político, actor y compositor. El oriundo del barrio de San Felipe ha llevado su vida por distintos caminos, entre esos una nutrida carrera como intérprete en Hollywood, aspirar a la presidencia de Panamá, ser ministro de Turismo en un periodo gubernamental, y graduarse como abogado de Harvard.

Ha participado en más de 25 producciones discográficas y sus álbumes le han merecido unos 17 premios Grammy e incontables reconocimientos.

“Rubén (Blades) ha sido muy consistente en su búsqueda, en sus principios, y ha tomado caminos que no son los más fáciles, pero que son los que él ha sentido que debe tomar. Y eso es raro en este mundo de hoy, y digno de admirar y explorar como cineasta”, comentó Benaim en entrevista exclusiva con TVN-2.com.

El director, quien se confiesa fanático de las letras de Blades, espera que el público pueda conocer “un poco más de cerca” al cantautor, y se eliminen aquellas percepciones basadas en poca información y a veces erróneas.

“A pesar que una vida no cabe en una película, y menos una vida tan completa y activa, siento que el documental se acerca a un Rubén que pocos han visto”, expresó el director.

El cantante y actor, una persona que protege su privacidad, le abrió las puertas de manera exclusiva al realizador panameño. Benaim grabó los detalles de la vida profesional y personal del compositor de fama internacional por un periodo de dos años con su equipo.

En el documental también aparecen la actriz, cantante y esposa de Blades, Luba Mason, el músico y miembro de The Police, el británico Sting, el puertorriqueño René Pérez, conocido en el mundo artístico como Residente, el renombrado compositor estadounidense Paul Simon, y otras estrellas de la salsa, como Gilberto Santa Rosa y Andy Montañez.

Además, Eddie Montalvo y Ralph Irrizarri, leyendas de la música latina, participan en la banda sonora del documental, que estrenará pronto en salas panameñas.

Luego de su estreno en SXSW, la producción de Benaim se proyectará en el Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) en abril próximo, pasará por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG) y Ambulante, ambos en México, y luego, llegará al Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), en Argentina.

" Yo no me llamo Rubén Blades" se suma a la lista de trabajos cinematográficos de Benaim, quien ha dirigido los documentales " Invasión", " Empleadas y Patrones" y los largometrajes de ficción " Chance" e " Historias del Canal".

Actualmente, trabaja en la producción de la película " Plaza Catedral" que espera estrenar en el 2019.

Sobre el futuro del cine local, el director comentó que cuando salió “Chance”, éste era el único trabajo panameño en las salas ese año. Luego “Invasión", en el 2014, fue uno de tres o cuatro filmes nacionales que se estrenaron en ese momento.

“Ahora, podemos contar con más de seis películas panameñas cada año, por la ayuda del Fondo Cine, de DOC TV, del concurso de TVN Media, de Ibermedia y del Festival de Cine. Nada de esto existía antes”, destacó el cineasta.