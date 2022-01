El pequeño Ayaansh Kumar de Nueva Jersey (EE.UU.) pidió a través de la página web de la cadena de supermercados estadounidense Walmart más de una decena de sillas, por un valor total de 1,700 dólares.

La familia se sorprendió al empezar a recibir múltiples paquetes con las sillas. En algún momento, las cajas apenas cabían en la sala.

"La verdad es que solo necesitábamos dos o cuatro sillas, pero había muchos artículos en la cesta, y nuestro hijo se metió allá y pulsó 'pedir' para todos los artículos. Así se ordenaron 10 o 12 sillas", detalló la madre, Madhu.

La familia espera que Walmart les devuelva el dinero de las sillas que ellos no necesiten.

