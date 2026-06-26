Ciudad de Panamá/Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, explicó las características del doble sismo registrado en Venezuela y el estado de preparación del país ante eventos de esta naturaleza.

El experto detalló que se trató de dos eventos sísmicos separados por 39 segundos. El primero tuvo magnitud de 7.2 y una profundidad aproximada de 20 kilómetros, mientras que el segundo alcanzó magnitud de 7.5 con una profundidad de 10 kilómetros. La separación horizontal entre ambos fue de apenas 5 kilómetros.