El fenómeno conocido globalmente como "grooming", es una práctica delictiva en la que un adulto utiliza internet o redes sociales para ponerse en contacto con un niño, niña o adolescente. El objetivo principal del agresor es ganarse la confianza del menor de manera progresiva, manipulándolo emocionalmente. Una vez que logra establecer ese vínculo y derribar sus defensas, el adulto comienza a introducir temas de índole sexual, buscando obtener material íntimo (como fotos o videos), extorsionar a la víctima o, en los casos más graves, pactar un encuentro físico para perpetrar un abuso sexual.