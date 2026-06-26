Caracas, Venezuela/Con equipos pesados o con sus propias manos, rescatistas y voluntarios buscan el viernes a supervivientes del doble terremoto en Venezuela que causó oficialmente 589 muertos, y miles de desaparecidos según estimaciones.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en la zona de La Guaira, una población costera vecina a Caracas.