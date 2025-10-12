Justicia y corrupción. En Panamá, más de 4,000 casos de corrupción se investigan, en su mayoría por peculado. Algunos llevan años en espera de juicio y, en el peor de los casos, millones de dólares no han sido recuperados.

La propuesta del procurador de promover una ley anticorrupción y otras herramientas para agilizar las investigaciones se mantienen en la Asamblea Nacional.

Los partidos tradicionales pasan por crisis producidas por desgastes internos y falta de liderazgo. Próximamente se inician los procesos para renovar sus juntas directivas, pero qué cambios tienen que sufrir, hacia dónde deben redireccionar sus objetivos para no desaparecer.

Son parte de los temas analizados en Radar.