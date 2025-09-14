Ciudad de Panamá/La polémica generada en medio del proceso de zonificación de San Francisco ha traído la pregunta de cómo se ordena la ciudad de Panamá. El problema trasciende la capital y se convierte en un reto para otros gobiernos locales.

Las iniciativas presentadas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional contra la corrupción no parecen ocupar un espacio en la agenda del Legislativo.

Las profundidades de las desigualdades persisten en Panamá y quedaron evidenciadas en el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Estos son los temas analizados en Radar.