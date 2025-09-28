Programa Radar del domingo 28 de septiembre 2025

Programa Radar del domingo 28 de septiembre 2025
28 de septiembre 2025 - 10:25

Los recortes a la educación generan preocupación por el impacto que tendrá en universidades e institutos que recibirán menos recursos de los recomendados.

Salud en apuros. El sistema de salud pública también enfrenta recortes presupuestarios que profundizan los problemas estructurales y afecta a los pacientes.

Colón secuestrado. Esta semana, un contenido exclusivo de TVN Noticias mostró la compleja situación de violencia en Colón. Cientos de jóvenes forman parte de las pandillas y las organizaciones criminales que aprovechan la ciudad como un centro de logística de drogas. El impacto es el alto número de homicidios.

Estos son los temas que abordamos en Radar.

