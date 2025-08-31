Los exministros de Salud Rosario Turner y José Manuel Terán abren el debate del primer tema del programa Radar sobre los desafíos que enfrenta este sistema.

Además, las autoridades de Panamá tienen el reto de controlar el aumento del narcotráfico y la evolución de las estrategias usadas para este delito.

Finalmente, analizamos el último escándalo de corrupción en la Autoridad de Innovación Gubernamental, por irregularidades en la contratación de plataformas durante la pandemia en la pasada administración.