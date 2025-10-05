Transporte y prestatarias. A la Asamblea Nacional llegó un nuevo intento por cambiar el modelo de administración del transporte público.

Registro de ofensores sexuales: ¿una necesidad? Con 42 votos a favor, la Asamblea Nacional ha aprobado en tercer debate el proyecto de ley que crea dicha herramienta de prevención y protección ciudadana.

Deportes. Proyectos pendientes e investigaciones. Junto al director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, analizamos los programas que se desarrollan y cómo va el proceso de recuperación de infraestructuras en todo el país con el objetivo de acabar con malas prácticas que en el pasado han causado también desgreños administrativos.

