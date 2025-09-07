Al menos 58 iniciativas legislativas aspiran a convertirse en ley de la República de Panamá; los diputados de la bancada Vamos, Luis Duke y Janine Prado, analizan los pendientes de la Asamblea Nacional.

El aumento de los casos de corrupción representa una carga para el sistema de justicia e incide en la pérdida de confianza de los ciudadanos; la exmagistrada de la Corte Suprema Esmeralda de Troitiño habla del tema.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han escalado a un máximo nivel con el despliegue de buques norteamericanos. El Dr. Jorge Eduardo Ritter, excanciller de la República, y la periodista y analista política María Cristina Ramírez hacen un balance de la situación y sus efectos en la región.