Brazalete electrónico, la herramienta que no ha logrado despegar

Según cifras del Ministerio Público, en lo que va del año, se han presentado más de 5,000 denuncias por violencia doméstica y delito sexual. No obstante, solo se ha colocado un brazalete electrónico por este tipo de delitos.

Ciudad de Panamá/Hace más de un mes, el Ministerio Público, en conjunto con otras instituciones, colocó el primer brazalete electrónico, un dispositivo que forma parte de un “plan piloto” que busca proteger a las víctimas femeninas de cualquier tipo de violencia.

El primer hombre merecedor de esta medida fue un individuo acusado de la presunta comisión de violación en perjuicio de una menor de edad. Sin embargo, hasta la fecha, poco se ha conocido sobre el avance de la implementación de esta herramienta que ayudaría a proteger a las mujeres de cualquier tipo de violencia.

Hasta marzo de 2024, en el Ministerio Público se han presentado más de 4,000 denuncias por violencia doméstica y casi 1,500 por delitos sexuales, sin embargo, en algunos casos estas denuncias no terminan todas sus fases judiciales, ya sea porque la víctima retira la denuncia o se desinteresa del proceso.

Relacionado Aplican primer brazalete electrónico en Panamá para protección de víctimas de violencia de género

¿Cómo avanza el plan?

Si bien, el brazalete electrónico es una medida cautelar que también se impone en otros delitos, a mediados de 2023 se firmó un acuerdo interinstitucional entre la Procuraduría General de la Nación, Órgano Judicial y los ministerios de la Mujer, Gobierno y Seguridad para que el mismo fuese aplicado en casos de violencia doméstica, de género o delito sexual.

De acuerdo con el Sistema Penitenciario, a la fecha, se encuentran activos por diferentes casos, 260 brazaletes, pero son los jueces de garantías quienes determinan su uso como aplicación de medida cautelar, ya que a esta institución le corresponde únicamente el monitoreo del dispositivo las 24 horas del día.

TVN-2.com intentó en reiteradas ocasiones conocer la cifra exacta de cuántos brazaletes se encuentran activos en casos de violencia contra la mujer, sin embargo, no obtuvimos una respuesta concreta.

Lo que sí pudimos confirmar, es que a pesar de las miles de denuncias que ingresan al sistema judicial, el plan piloto parece no estar conectado con la realidad, pues según el departamento de Comunicaciones del Ministerio Público, la medida no se ha podido seguir aplicando, porque no hay la cantidad de dispositivos suficientes para su imposición y se debe esperar que el Sistema Penitenciario realice la compra de los equipos para que haya un stock suficiente.

Se han colocado muy pocos brazaletes como medida cautelar debido a que el Sistema Penitenciario no cuenta con los equipos y se está a la espera de la compra de estos”, informó el MP.

Le puede interesar: Mujeres y adolescentes encabezan lista de desaparecidos en este 2024

¿Cómo funciona el dispositivo?

Es a través de la instalación de una aplicación en el celular de la víctima, la cual define un perímetro seguro que no debe ser violado por el agresor, para ello, la víctima debe llenar un formulario y dar consentimiento del proceso. Una vez instalada la aplicación, la misma le indicará cuando el victimario esté cerca del lugar donde se encuentre y que pueda poner en riesgo su integridad física.

El monitoreo del dispositivo está a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario, institución que cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para dar seguimiento las 24 horas del día a los dispositivos de quienes se les aplica esta medida.

Dicha institución es la encargada de emitir las advertencias de quebrantamiento a los estamentos de seguridad que estén próximos de donde resida la víctima, con el objetivo brindar la protección en caso de que el agresor se acerque a la misma.

Corresponde a la Policía Nacional brindar una respuesta rápida ante el llamado de la víctima cuando el dispositivo emita la señal que su agresor se encuentra a una distancia de al menos 1 kilómetro, situación que podría poner en riesgo su vida.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Roger Tejada, indicó hace unas semanas, que la respuesta de la Policía Nacional deberá ser dada en un tiempo no mayor de 15 minutos.

Debilidad del sistema

Tan solo el primer trimestre de 2024, se han registrado 4,124 denuncias por violencia doméstica y 1,456 por delitos sexuales. Mientras, la Policía Nacional aprehendió a unas 216 personas por violencia doméstica en los primeros dos meses, siendo las provincias de Panamá y Panamá oeste las que demuestran mayor incidencia en estos casos.

TVN-2.com contactó a una víctima de violencia intrafamiliar que ingresó al sistema judicial para denunciar a su agresor, quien también es el padre de sus hijas. Por su seguridad, decidió mantener su identidad bajo el anonimato, pero de ahora en adelante la llamaremos “Martha”.

Martha detalló que, al principio no denunció por no tener los recursos económicos para el sustento de sus hijas, pues en ese momento no contaba con un trabajo para poder suplir sus necesidades básicas.

Sin embargo, indica que luego de un largo de tiempo de sufrir en silencio las agresiones físicas y verbales de quien fue su pareja, decidió interponer la denuncia y la medida que se le impuso al individuo fue una “boleta de alejamiento”, que, a su juicio, es una medida que se debe reforzar, porque "no es nada en comparación con el daño físico y psicológico que sufren las mujeres".

Tuve el valor de poner una boleta de protección para mí, muchas veces sentía miedo al quedarme sola y que el llegara a hacerme daño”, relató.

Explicó que, en su caso, la boleta de protección es un mecanismo que ha funcionado hasta el momento, pero cuestiona las medidas que se interponen en el sistema judicial a quienes cometen este tipo de delitos, que, en muchos casos, son reincidentes por la debilidad del sistema.

Hay muchos hombres que no toman conciencia porque ven un sistema penal débil que siente que solo lo denuncian lo meten preso, pero luego lo sueltan”, indicó.

A pesar que las autoridades instan a las víctimas a denunciar cualquier tipo de agresión o violencia que sufran, el uso del brazalete electrónico como medida de prevención en estos casos sigue siendo una tarea pendiente para las instituciones. Esta herramienta, que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas mujeres, sigue relegada a un segundo plano.

Es importante destacar que al cierre de esta nota intentamos contactar con el Ministerio de la Mujer para conocer sus reacciones sobre el tema, sin embargo, no obtuvimos respuestas.

¿Qué es el brazalete electrónico?

Un brazalete electrónico, también conocido como tobillera electrónica o brazalete de monitoreo, es un dispositivo utilizado para rastrear y monitorear los movimientos de una persona. Normalmente, consiste en un dispositivo electrónico que se coloca alrededor del tobillo o la muñeca de una persona y está diseñado para registrar datos como la ubicación mediante tecnología GPS (Sistema de Posicionamiento Global).