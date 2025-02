Contenido Exclusivo: La lucha por un cupo escolar

Ciudad de Panamá, Panamá/La educación en muchas comunidades se enfrenta a un desafío creciente: La falta de cupos en las escuelas. En un escenario en donde la demanda de aulas sobrepasa la oferta, hay competencia por acceder a las escuelas de mayor prestigio, dejando a muchos jóvenes sin una opción cercana para continuar su formación.

El pasado 16 de enero, largas filas de padres de familia rodeaban al Instituto Rubiano. Todos tenían un fin: tratar de lograr un cupo para poder inscribir a sus hijos en este prestigioso plantel educativo. Pero no había suficientes cupos para todos, lo que generó molestias entre los asistentes, quienes venían de todas partes, incluyendo del interior de la república.

Ante la creciente demanda educativa, es el escenario que se repite todos los años. Muchas familias enfrentan obstáculos para conseguir un centro educativo que satisfaga sus necesidades. Pero lo peor es que, a un mes de que inicie el año escolar, aún hay estudiantes que no tienen un cupo escolar.

En un país donde la educación es un derecho fundamental, muchos padres y madres enfrentan una batalla para asegurar un cupo para sus hijos en las mejores escuelas públicas.

Cientos de familias se ven atrapadas en un sistema saturado, con limitados recursos y espacios, lo que pone en riesgo el acceso a una educación de calidad para cientos de estudiantes.

Zelideth Riquelme, de la Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares (Anpafa) cuestiona por qué un muchacho que vive en la 24 de diciembre tiene que ir hasta Paitilla a los colegios que están en ese sector. "A qué hora se tiene que levantar ese joven para llegar a su escuela y a qué hora regresa a casa", cuestionó.

Hace un año Arlenys González se mudó con su familia para Brisas del Golf de Arraiján y desde entonces busca un plantel para su niña que va para quinto grado.

"Ha sido bastante agotador. Desde octubre me vine al colegio que me queda más cerca, el Nuevo Emperador, y ni siquiera me dejaron pasar. Te preguntan para dónde vas y, al mencionar que vienes de un traslado y decir que vienes por un cupo, la respuesta es que no hay cupo. Hice el recorrido a las más cercanas, a la antigua Nuevo Emperador y la de Chapala, pero tampoco hay cupo. Sólo encontré en Arraiján Cabecera, pero eso me queda muy lejos, mientras que la escuela Nuevo Emperador solo me toma llegar unos 6 minutos", recalcó.

TVN Noticias acompañó a esta madre en su recorrido a este plantel, pero la respuesta fue la misma de siempre: "No hay cupo".

"Hay matrículas que se las dan a quienes no son del sector, se las dan a los de Chorrera, de Arraiján Cabecera. Y la opción de Meduca es darme un cupo en una escuela que está a una hora de mi casa", lamentó.

Sobre el tema, Edwin Gordón, director general del Ministerio de Educación (Meduca), explicó que Meduca les consigue cupos a estas madres para sus estudiantes, pero ellos quieren un colegio específico. Agregó que el tema es muy complejo porque el problema radica en que los padres de familia buscan escuelas cercanas a las urbes, también por el Bachillerato en Ciencias, por eso tenemos IPT agropecuarios bajos en matrícula y los de ciencias altos en matrícula. Y el otro factor es que, mientras el colegio gana más premios académicamente, el padre de familia busca esos colegios y a esos profesores. “El Meduca hace un gran esfuerzo, no vamos a dejar a ningún estudiante sin escuela", aseguró.

La situación se ha vuelto aún más compleja en las áreas urbanas donde la demanda supera con creces la oferta. En varios centros educativos de la capital hay letreros donde indican que no hay cupo para este 2025.

Entre las regiones educativas con más dificultades para la distribución de la matrícula están Panamá Centro, Oeste y San Miguelito.

La directora regional de San Miguelito, Aymeth Espinosa, corroboró esta información señalando que en las últimas semanas han tenido una alta demanda de padres que están buscando otras alternativas de cupos. "Estos padres renunciaron al colegio asignado y es por esto que vemos un poco de desorganización porque el padre quiere otro colegio".

En San Miguelito hay 50 centros educativos, de los cuales 37 son de primaria y solo 13 para la secundaria. En segundo ciclo todo se complica más porque sólo hay tres colegios que son media académica y cuatro profesional y técnica. Este año unos 200 estudiantes que aspiraban al Bachillerato en Ciencias no lograron conseguir un cupo; algunos no les quedó más remedio que cambiarse a otro.

La profesora Espinosa reconoce que el Bachiller en Ciencias y Humanidades les causa al sistema educativo mayores conflictos por no contar con una cobertura total. "Una de las soluciones es pedirle espacio a Panamá Centro o buscarle otro bachillerato al estudiante dependiendo de sus habilidades", señaló.

Uno de los centros educativos más solicitados en la región de San Miguelito es el Instituto Rubiano, plantel que cuenta con una matrícula de más de 4 mil estudiantes, lo que representa a cuatro planteles en uno. Es muy perseguido por los padres de familia que sueñan con ver a sus hijos graduarse de un plantel que ofrece a sus estudiantes una educación de calidad e integral. Destacados por su banda de música, clubes y actividades extracurriculares que ayudan en la formación del alumno.

Elizabeth Gil dirige este plantel y lamenta mucho no poder complacer a todos los padres de familia y los jóvenes que están interesados en formar parte de esta comunidad educativa. Explicó que hace algunas semanas se habilitaron 180 cupos en su colegio, pero que había más de 800 padres de familia interesados, lo que provocó el caos "Si yo le digo que sí a uno y luego a otro y doy cupos de más, dónde los coloco el primer día de clases", mencionó.

Para quitarle un poco el peso al Instituto Rubiano, este año el centro educativo Santa Librada abrirá nuevos pabellones con 20 grupos para media y otros 20 para la premedia y en el 2026 unas 20 aulas más.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

Para estudiantes de primero a sexto grado y los de octavo, noveno, undécimo y duodécimo grado se realiza desde el mes de octubre la matrícula en cada centro educativo. El padre solicita el cupo a la comisión de matrícula o en la dirección del plantel. A veces no encuentra cupo y debe buscar otra escuela.

Para estudiantes de 7° y 10° grado, inicia en el mes de julio cuando la dirección general, las regionales y la comisión de matrícula se ponen de acuerdo para distribuir a los nuevos estudiantes del próximo año. Una vez inscritos, se le comunica al padre la escuela que se le asignó.

En enero los padres de familia deben llevar los documentos que certifiquen que el estudiante completó su año escolar y culmina su inscripción en el colegio asignado.

En esta etapa se habilitan algunos cupos debido al traslado de estudiantes o si alguno fracasó el año o se irá a una escuela particular.

Algunos padres renuncian a la escuela asignada y tratan de conseguir esos cupos disponibles en otro plantel de su preferencia y es cuando se forman las largas filas.

Zelideth Riquelme califica el proceso de engorroso, frustrante, desgastante y que cada vez que le toca pasar por eso se deprime... "No es que no nos guste el colegio que Meduca asigna, es que el padre de familia está buscando lo mejor para sus hijos. Lastimosamente, no todo el mundo tiene el poder económico para meterlo a una escuela particular. Después de la pandemia, la economía bajó y obligó a muchos a migrar hacia las oficiales".

La construcción de muchas barriadas nuevas ha aumentado la demanda de centros escolares. En la 24 de diciembre, el colegio Francisco Miranda cerró el 2024 con una prematrícula de 4 mil 464 estudiantes, pero la proyección de estudiantes para este 2025 creció a 5,164. Esperan tener los nuevos pabellones listos para recibir a esos 700 estudiantes más. " A veces el padre de familia se acerca y pide un cupo y uno no sabe ni qué decirle" señala Juri Jaramillo director de este plantel. "Pero nosotros esperamos poder ayudar bastante, atendiendo a la estrategia que dicta Meduca y con los nuevos salones que habilitaremos este año. Aquí vienen estudiantes de La Mesa, Cerro Azul, Paso Blanco, San Juan Pacora, porque allá en sus comunidades no hay", señaló.

El reglamento para la construcción de urbanizaciones establece que todo proyecto debe incluir espacios para infraestructuras escolares, de salud y recreativas. Lo que en el ámbito educativo no se cumple.

La falta de cupos en las escuelas se ha convertido en un problema urgente, donde la demanda de aulas supera ampliamente la oferta disponible. El fenómeno se ha complicado después de la pandemia, donde más de 33 mil estudiantes migraron de las escuelas particulares hacia el sector oficial. Mientras el problema no sea resuelto con nuevos centros educativos o cambios de estrategias en el sistema, la lucha por un cupo continuará.

Planes del Meduca

Colegios nuevos

2025: cinco nuevas instalaciones para más de 4 mil estudiantes

2 en Panamá Oeste: Colegio Moisés Castillo Ocaña y Escuela Hijo del Carpintero

2 en Veraguas: IPT Veraguas y CEBG Miguel Alba

1 en Chiriquí: Escuela Antonio José de Sucre

Construcción de cuatro centros educativos

2 en Panamá Oeste: Río cCongoy Puerto Caimito

1 en Panamá Este: Hacienda Santa Cecilia en Tanara

1 en Chiriquí: Escuela Algarrobos en Dolega

Colegios en proyección