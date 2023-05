Pozos para resolver falta de agua potable: ¿Por qué la medida inquieta a moradores en Panamá Oeste?

Panamá Oeste/Tras más de un mes de trascurridas las jornadas de protestas que realizaron moradores de Panamá Oeste, en clamor de un mejor servicio de agua potable, cabe la interrogante de si ¿se han dado o no correctivos en la distribución del agua para esta poblada región del país?

En abril pasado, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), instaló una tubería alterna para suministrar agua a 12 barriadas.

Consultada por este tema, Leovana López, moradora de Palma Real, aseguró a TVN-2.com, que el Idaan les dio una ayuda del 50% a unas 13 barriadas ubicadas en el distrito de La Chorrera, excepto una parte de Palmeras del Oeste.

“No lo vamos a negar, hasta ahora tenemos agua de lunes a viernes y con una buena presión, pero los fines de semana no contamos con el suministro”, expresó López, agregando que los fines de semana el agua se va desde las 6:00 a.m. y no viene hasta las 12:00 medianoche.

Perforación de pozos, la nueva preocupación

Pese a que el tema del déficit del agua ha mejorado en cierta medida, la perforación de pozos anunciada por el Idaan en la zona de Costa Oeste en el distrito de La Chorrera ha surgido como la nueva preocupación de los residentes de unas 2,600 viviendas de las barriadas Sauselito, Palmeras del Oeste, Viña del Mar, Valparaíso, Ventanas al Paraíso, Palma Real, Costa del Sol, Ventanas al Mar, Puerta del Mar y Rivera Village.

“Usted se imagina que compra una vivienda para que le vengan a decir que va a tomar agua de pozo… El mismo director del Idaan dijo que esos pozos no podían habilitarse porque podían estar contaminados… Yo no compré casa para estar tomando agua de pozo”, refutó López, al tiempo que afirmó que la decisión de perforar pozos fue inconsulta. “No se nos consultó. Esto nos cayó como un balde de agua”, afirmó.

Para Carlos Avilés, otro residente del área, la habilitación de pozos es un método factible, pero en áreas con un sustento de investigación.

“Entre Costa Oeste y La Mitra existe la posibilidad, porque actualmente hay un pozo que está alimentado con un sistema rural”, sostuvo.

Por su parte, Marta Albarracín, directora provincial del Idaan en Panamá Oeste, expresó que las perforaciones contemplan una inversión de $100,000 (cada pozo costaría $30,000), e iniciarán entre este jueves 4 y viernes 5 de mayo y busca fortalecer la red y llenar el tanque de 50,000 galones.

Albarracín detalló que, se construirán tres pozos que se ubicarían en un campo abierto detrás del Hospital Nicolás A. Solano, dicho terreno ya fue previamente verificado por el Departamento de Fuentes Subterráneas, quienes identificaron los puntos donde se encontró agua.

A dicha agua se le efectuaron las pruebas bacteriológicas y se comprobó que es apta para el consumo humano. “No es solo perforar porque se han hecho pruebas para demostrar que el agua es acorde a las exigencias de la norma”, resaltó.

¿Se han logrado avances?

En torno a los avances que se han hecho para salir de la crisis de agua en Panamá Oeste, la funcionaria consideró que han alcanzado mejoras sin implementar sectorizaciones y en estos momentos están en una etapa de equilibrio, donde se han logrado disminuir las horas de afectación.

Ahora el Idaan cuenta con un tanque de 200,000 galones para cubrir la demanda de consumo de los fines de semana.

Respecto a la edificación de urbanizaciones en los distritos de Arraiján y La Chorrera, Albarracín señaló que, el Idaan sostiene la posición de que se debe frenar la demanda de viviendas en estas regiones del Oeste

Incluso, anteriormente el titular de Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Rogelio Paredes, reconoció que es necesaria una pausa en la construcción de urbanizaciones en ese punto del país.