Presupuesto 2026: Comisión mantiene controles vigentes en traslados de partida

Ciudad de Panamá, Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate el proyecto de presupuesto general del Estado para 2026.

La versión aprobada incluye modificaciones hechas por el Consejo de Gabinete, además de cambios que buscan reforzar la supervisión sobre la ejecución del gasto.

Entre las modificaciones principales destaca la reducción, de un millón a trescientos mil dólares, del límite para traslados de partidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puede autorizar directamente.

También se amplió de quince a treinta días el plazo del silencio administrativo, que es el tiempo tras el cual un traslado de partida se considera aprobado si la Comisión no emite respuesta sobre el mismo.

La propuesta inicial del Ejecutivo buscaba mayor agilidad, pero el retorno a los niveles vigentes prioriza la fiscalización por la Comisión de Presupuesto.

También, por solicitud de los diputados de la coalición Vamos, se incluyó una regla que exige publicar las planillas de servicios especiales, además de otra que obliga a destinar cualquier dinero adicional que reciban las entidades del Estado exclusivamente a inversiones.

Macro

El total del presupuesto se mantiene en $34,900 millones, sin cambios frente a la propuesta original.

El Ejecutivo y el Legislativo coincidieron en mantener esta cifra para no alterar las proyecciones financieras del país ante los mercados internacionales.

Los ajustes internos fueron por $233 millones, distribuidos principalmente entre educación, ciencia, salud y el sector agro.

Parte de los fondos de inversión del Ministerio de Educación fueron reasignados a las universidades públicas, a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y al Instituto Técnico Superior Especializado.

También se reforzaron programas de salud y de inversión agrícola con la reasignación de fondos de diversas entidades, además de una reducción de $120 millones al servicio de la deuda, producto de una mejora en la reputación crediticia del país.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, subrayó que el presupuesto para 2026 destinará aproximadamente el 12.3% del producto interno bruto (PIB) a la inversión pública, lo que marcará un año de fuerte impulso a obras e infraestructura.

Resultados

Consultado sobre la estrategia financiera para 2026, el ministro Chapman explicó que busca una reforma gradual y controlada del gasto público.

Recordó que el Estado es uno de los principales motores de la demanda interna del país y que un ajuste brusco podría impactar la economía y el empleo.

Sin embargo, destacó que el proceso de reforma ya comenzó y que 2026 será el primer año, en más de una década, en que el Gobierno no tendrá que endeudarse para pagar intereses de la deuda pública, una señal de responsabilidad fiscal.

Por su parte, la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, resaltó la importancia de adoptar un presupuesto basado en resultados para lograr mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos.

El ministro coincidió, señalando que tal cambio requerirá de reformas legales y ajustes en la estructura operativa del Estado, dado que el MEF actualmente supervisa la ejecución financiera, y no la calidad, del gasto.

También explicó que el desarrollo de un mecanismo para la selección de prioridades en el gasto público resulta de alta importancia, ya que cada solicitud de aumento implica un recorte en otra área.

Por esto, el presupuesto para 2026 otorgará prioridad a los proyectos en curso sobre los nuevos, evitando que obras en medio desarrollo queden inconclusas.

Programas

Finalmente, el ministro Chapman anunció un programa de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) que busca mejorar su acceso al crédito.

Bajo este programa, el Estado garantizará hasta el 50% de los préstamos que soliciten las Mipymes, a través de un nuevo proceso, facilitando que estos negocios puedan invertir en maquinaria, tecnología y desarrollo operativo.

El ministro explicó que tal programa busca impulsar el emprendimiento y dinamizar la base productiva del país.

Chapman resaltó, además, que una de sus prioridades es eliminar la morosidad del Estado con sus proveedores.

En este sentido, indicó que el Gobierno Nacional ya ha pagado obligaciones por cerca de mil millones de dólares. Además, lamentó descubrir que algunos negocios incluso cerraron por falta de liquidez, debido a deudas acumuladas por gobiernos anteriores.

El ministro consideró que esta situación reduce la competencia y encarece los servicios al Estado, asegurando que los ahorros que se generen se usarán, en la medida de lo posible, para saldar compromisos pendientes.