Seguridad en Panamá Estallido social y delincuencia: ¿Por qué las autoridades panameñas deben prestarle atención?

Varios han sido los crímenes y hechos delictivos que han llamado la atención de los ciudadanos en las últimas semanas, actos que algunos sociólogos han atribuido a la situación económica y de desempleo que atraviesa el país a causa de la pandemia, pero que si no se toman los correctivos necesarios y no se implementan verdaderas estrategias de seguridad podrían terminar no solo en un aumento de los delitos, sino en un estallido social.

El mes de junio cerró con 52 homicidios, siendo el más violento en lo que va del año, hasta ese entonces se habían registrado 275. Mientras que para el 2020, junio fue el mes con menos asesinatos, según cifras que comparte el Ministerio Público en su página Web, con 28 víctimas.

Para el investigador Social Gilberto Toro, esta es una situación que no nos debe tomar por sorpresa porque el estrés y la incertidumbre que vive la sociedad son la combinación perfecta para el estallido de la violencia, que va de la mano con todo lo que se puede considerar como una especie de oportunidad para actos delictivos.

Mientras muchos panameños estuvimos confinados en nuestras casas por al menos seis meses, y se percibía una aparente disminución en actos delictivos, la situación pudo ser beneficiosa para los delincuentes quienes estudiaban a sus víctimas, mejoraban sus estrategias y planificaban los delitos.

“El encierro permitió la ubicación de las víctimas, todo el mundo sabía dónde estaban las personas, todo esto fue poco a poco abonando una nueva forma de lo que es ultimar o atacar a alguien porque estaba en su casa”, explicó el investigador, asegurando que el reloj de la criminalidad nunca se detiene.

Toro también destacó que la pandemia significó una oportunidad para el narcotráfico y el crimen organizado, y es que ante la crisis económica que atraviesan todos los países, donde los gobernantes no tienen claro el plan económico, el único que lo tiene claro de verdad es el narcotráfico que se convierte en una oferta.

Continuó diciendo que esta oferta genera un mercado de nuevos y viejos consumidores que están bajo un alto estrés, resaltando que durante la pandemia el tema de la salud mental se quedó atrás, de la misma forma que la atención social que no tiene que ver con subsidios y paternalismo.

Según datos del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Nacionales (SIEC), en 2020 en Panamá incautó 84.4 toneladas de drogas, mientras que, para la primera mitad del 2021, de acuerdo al informe presentado por los estamentos de seguridad se incautaron 64 toneladas de sustancias ilícitas.

Ante los videos difundidos en redes sociales en la última semana, Toro calificó de osados y atrevidos a los delincuentes, pues existe una actitud de poco importa frente a lo que pudiesen manifestar los que ejercen la autoridad.

“El delincuente desde el común hasta el especializado se está jugando a todo o nada, porque no está dispuesto a perder y por eso es que nos sorprenden los diferentes tipos y formas en que se están desarrollando las actividades delictivas”, manifestó.

"La incertidumbre y falta de lineamientos de hacia dónde va el país y la sociedad, le está dando ventaja, lamentablemente, es a todo lo que tiene que ver con la criminalidad".

“El encierro pudo haber maquillado que todo estaba bajo control, sin embargo, lo que no veíamos es que todos estábamos en una olla de presión”, destacó Toro.

El narcotráfico y la ola de homicidios

Para Toro, el narcotráfico no es el origen de, sino el resultado de… es el resultado de todo el mal manejo de respuestas, de planes económicos y de desarrollo de políticas; que en medio de todo siempre hay un titular que tiene que ver con un caso de corrupción. Indicó que estamos en una situación donde tenemos dos opciones, que nada nos sorprenda o esperar en cualquier momento lo peor de lo peor.

Sostuvo que los actos delictivos no son espontáneos, y mientras se ataque al delincuente solo cuando comete el acto, sin estrategia preventiva seguiremos contando los muertos.

Resaltó que el tema de las muertes por narcotráfico va más allá de la pelea de espacio, si no por qué el mercado en Panamá es tan atractivo, y por qué hay espacios para el narcotráfico en el país.

“ Lamentablemente las autoridades no mandan señal de entender lo que está sucediendo. Esto no es una cuestión de guerra entre pandilla, es algo superior y mucho más complejo que guerra entre pandillas, pero no lo quieren ver”, expresó Toro reiterando que “el crimen sí ha encontrado una oportunidad tremenda sin buscar justificación”.

Reflexionó en que existe una falta de análisis por parte de las autoridades, de respuestas que van más allá de los subsidios, que hay que formar una verdadera coalición y que todos formemos parte de una acción preventiva y no reactiva, que van más allá de actividades de entretenimiento como ligas de fútbol y eventos culturales.

Señaló que el Ministro de Seguridad puede decir que Panamá es seguro comparándonos con otros países, pero para nosotros la percepción es que cada vez más nos convertimos en un país inseguro, y eso lo dicen afuera.

Destacó que, si desde afuera nos ven mal, no podemos decir que están equivocados, sino que se deben sentar a analizar por qué nos están viendo mal.

Corrupción, el delito de saco y corbata

Sobre los actos de corrupción que aqueja al país, Toro indicó que los políticos deberían ser líderes, pero nos estamos quedando sin ese ejemplar que diga basta ya, mientras que “si una persona se roba un pantalón le meten 2 o 3 años de cárcel, pero un político que se comprueba que roba millones lo mandan para la casa y al rato lo absuelven porque se cayó el caso”.

“ Ese es un mensaje perverso, es como restregar en la cara de la gente que hay dos clases, la que está bien posicionada que puede hacer lo que quiere y no le pasa nada, y la otra clase que por no estar posicionada tiene que caminar rectecito porque le pasa la factura, y esto no tiene que ver si es rico o es pobre”, concluyó Toro.