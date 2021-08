Música en Panamá Filtro Medusa: 'El rock panameño existe, seguirá y no morirá nunca'

Por Helkin Guevara (Corresponsal digital)



A la escena del rock nacional se reintegra el ritmo fuerte y alternativo de Filtro Medusa, una banda musical que durante su primera etapa se presentó ante el público del Festival Rock al Parque de Colombia, del Rockódromo en Valparaíso, Chile; o en la Zona de Combate de MTV en República Dominicana.

Hablamos de uno de los grupos que tomó el relevo a inicios de la década del 2000 para seguir empujando el rock panameño y, tras unos años de pausa, vuelven en medio de la pandemia para tocar en directo y compartir nuevas canciones en Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube y el resto de plataformas digitales. Tiembla la ciudad es la primera de ellas. Gerardo Pesantez y Bethy García, guitarra y voz respectivamente de Filtro Medusa, cuentan más detalles:

¿Qué se sintió al volver a pisar un escenario, en los tiempos de pandemia que vivimos?

Bethy: ¡Lo más mágico que hay! ¡Extrañaba demasiado tocar! En estos tiempos en los que hemos estado tan aislados, poder cantar a un público se vuelve aún más importante.

Gerardo: La verdad ¡muy feliz!, el ver que la gente nos puso muy contentos; siempre estuvimos preocupados ya que el coronavirus aún no se ha controlado, pero la gente igual fue a vernos. Las tres veces que hemos tocado este año hemos notado que la gente está muy consciente del virus y todo el mundo se ha cuidado en lo posible.

¿Son conscientes de que su regreso es una bocanada de aire fresco para la escena del rock nacional? Porque pocas artistas del género han logrado mantener la actividad desde el año pasado, con la llegada de la pandemia

Gerardo: Si y no somos conscientes de ello. Lo hicimos con todo el cariño y amor porque era algo que necesitábamos, todos los integrantes de la banda. Teníamos todo planeado para regresar el 15 de abril 2020, pero el lockdown nos echó para atrás todos nuestros planes, así que tuvimos que reorganizar todo y me doy cuenta que fue lo mejor que nos pudo pasar, dentro de todo lo malo, porque ahora me doy cuenta que este es el momento.

Bethy: Todos sabemos que han sido tiempos muy difíciles, creo que para los artistas ha sido muy duro no poder trabajar. Tengo fe de que poco a poco la escena de rock panameño va a empezar a agarrar fuerza.

Hablando de la actualidad del rock panameño: ¿Ha disminuido la actividad del rock respecto a los periodos 2000-2010 o los 90 u 80? ¿Hay menos artistas? ¿Hay relevo?

Gerardo: Son muchos los factores. De 2000 al 2010 habían muchas plataformas para el rock nacional, pero destacaría una que asumió todos los riesgos: PanamaRock. Apoyó duro el rock nacional durante todos estos años. Ayudaron a muchas bandas. Hoy hay muchas bandas locales que están trabajando duro, no manejo cifras pero, tengo entendido que alrededor de 35 (cuidado y son más) bandas sacaron material nuevo el año pasado, entre singles, discos y videos. Del 2010 al 2021 hay más artistas con producciones impecables, te lo puedo garantizar. Hay relevo generacional y en abundancia.

Las bandas de hoy día tienen un estándar muy alto, más que en nuestros tiempos y en cualquier género de música, no solo en el rock; he visto bandas nuevas que me impresionaron muchísimo. El rock panameño existe, seguirá y no morirá nunca. Pero, seamos honestos, vivimos en un país donde se le presta más atención a los géneros que son más rentables y se les abre la puerta más fácil. Esa práctica, en mi caso, es perfectamente entendible. Pero tenemos que aceptar que eso también le pone las cosas más difícil a las bandas locales. En Filtro Medusa estamos 100% conscientes de que tenemos que esforzarnos siete veces más que el resto de los géneros, es lo que nos toca y no por eso tenemos que dejar de trabajar. Hacemos esto porque lo amamos.

Bethy: La mayoría de nosotros tenemos que trabajar para poder salir adelante con nuestros proyectos musicales, y con todo el tema de la pandemia muchos nos vimos muy afectados. Adicional, muchas plataformas que existían antes han ido desapareciendo, toca adaptarse a las nuevas formas de hacer las cosas. Hay bastantes bandas nuevas que suenan muy bien, pero es importante saber que ser músico no es suficiente, hay que organizarse: crear un concepto, una imagen, grabar, hacer videos… hay bastante trabajo antes de montarse a una tarima. Creo que en el momento que todas las bandas se organicen, el rock va a tomar una fuerza increíble. También hay muchísimos músicos con talento, pero creo que lo que hace falta es que armen bandas y se atrevan a salir a tocar. ¡El rock se hace tocando!

¿Podrían recomendar algunos nuevos artistas de rock o bandas que siguen trabajando?

Bethy y Gerardo: Te podemos mencionar algunas que hemos visto recientemente: Yek Gamboa, Komodo, Lolas, Les Indigents, Athica, Cabeza de Martillo, Juan Xin Tierra, Lemmiwinks... Y hay más, mucho más.

Describan la propuesta que presentan en Tiembla la ciudad

Bethy: Tiembla la ciudad es una canción que habla de cómo la monotonía y las responsabilidades pueden llevarte sin rumbo. Caminar sin saber a dónde, esperar que algo pase para hacer las cosas de diferente manera. Es una invitación a ser uno mismo y ser feliz. Gerardo: Las próximas canciones son bastante diferentes a lo que hicimos en el primer disco; ya están armadas, solo falta entrar al estudio a grabarlas próximamente.

¿Qué otros proyectos artísticos pueden adelantar?

Gerardo: Tendremos el honor de participar en un homenaje a Océano en Sertv, tuvimos conciertos 23 y 24 de julio, que se vendieron en su totalidad. Vienen tres sencillos, tres videos, un acústico, ya estamos planeando una gira al interior del país y algo para Halloween.