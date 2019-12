Américo Gallego le abrió la puerta a los jugadores que no quieran estar en la Sele

El argentino asegura que Panamá clasificará aunque deba vivir una fase llena de viajes, debido a que el cuerpo técnico posee mucha confianza en los jugadores que van a convocar.

“A la gente le pido que tenga tranquilidad, vamos a clasificar nosotros, aunque nos tocó una fase dura de viajar pero nosotros tenemos mucha confianza a los jugadores que vamos a traer.” Comento el técnico Gallego.

Al “Tolo” le hubiese gustado tener más tiempo de preparación de cara a los partidos ante Bermuda y México, ya que con los cuatro días que tuvo con la plantilla, no se pudo armar una estructura de un equipo.

“Me hubiese gustado que vengan con más tiempo de trabajo, es decir, nosotros cuando jugamos estos partidos importantes, todos son importantes, pero el de México era importante, lo tuvimos al jugador por 4 días y no se puede armar una estructura de un equipo que en 4 días, tenes que ser mago.” Declaró el argentino.

Américo Gallego señaló que un jugador de la Sele se negó a jugar con la selección Américo Gallego señaló que un jugador de la Sele se negó a jugar con la selección

Gallego no tiene ningún problema con que algunos jugadores no quieran participar con la selección, pero el espera que el jugador se comunique con él de manera privada, no por los medios.

“El que no quiere estar en la selección, no tiene ningún problema en hablar conmigo y ya está, pero que no me lo digan por televisión, porque eso no es bueno.”, “Hay un jugador que no quiso estar en la selección, que se negó para jugar un clásico.”, señaló el técnico de la selección.

El “Tolo” también habló acerca del sentimiento que uno tiene al jugar con su selección y de que el poder representar a tu país es lo máximo.

“Lo más lindo que te puede ocurrir, jugar en la selección, porque ella te despeja de muchas cosas, te hace vender, te hace ganar plata, te hace que la familia vaya de vacaciones, la selección es lo máximo.”

El entrenador argentino comentó acerca de que los medios en todos lados matan si uno no les da notas, pero dio a conocer un suceso que no le sucedía en otros lugares.

“En Argentina no se meten con la familia y eso es lo que me está molestando”

El cuerpo técnico de la Sele ya tiene partidos programados para jugadores de la liga local El cuerpo técnico de la Sele ya tiene partidos programados para jugadores de la liga local

El cuerpo técnico de la selección habló acerca del uso de la tecnología que implementan en sus jugadores, para poder monitorearlos y poseer una buena estructura médica.

“Nosotros hicimos un análisis de situación muy profundo, invertimos muchísimo tiempo y trabajo en la tecnología de la evolución del jugador, hicimos un programa de software donde hoy se analiza la inteligencia artificial, tuvimos match análisis, tuvimos una estructura médica importantísima, hicimos investigaciones.” Además Rubén Olivera, preparador físico, destacó el trabajo que se les da a los jugadores. “Hoy el jugador de Panamá está realmente muy bien monitoreado por todo el cuerpo técnico y médico de la selección.”

Por último, el cuerpo técnico habló sobre lo que se tiene planeado de cara a la clasificación para el Mundial, específicamente la oportunidad que se les dará a los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol.

“Hemos entregado un plan, un proyecto a realizar, vamos a esperar que los jugadores de LPF hagan la pretemporada con sus equipos, en la última semana del mes de enero va a haber una semana de evaluación física para saber cómo van a estar y automáticamente ya tenemos programados partidos para jugadores de liga local, tenemos programado partidos de fecha FIFA para que todos se empiecen a mostrar y que la selección llegue a la eliminatoria de la mejor manera posible.” Concluyó el cuerpo técnico.