Estiman que unas 760 mil personas se encuentran ejerciendo trabajo informal

Un estimado de 760 mil personas se encuentran ejerciendo trabajo informal, un tema que para el facilitador de esta mesa perteneciente al Dialogo Nacional de la Caja de Seguro Social (CSS), Manning Suárez, es de preocupación.

Detalló que es de importancia que se revisen las leyes y artículos que en estos momentos no permiten que una persona informal cotice en la CSS, porque “estas personas si no cotizan, en un futuro no muy lejano van a ser parte del peso social que se tendrá que asumir”.

Precisó que se busca ingresarlos al sistema para que tengan los beneficios de los cotizantes, y así dejen de estar en el sector informal y pasen al sector formal, bajo una metodología que no les resulte tan complicada.

Las palabras de Suarez se dieron durante la presentación de un informe situacional de la Caja de Seguro Social (CSS) y la conformación de los equipos de trabajo con el fin de presentar propuestas, forman parte de las actividades que se desarrollarán en la Comisión Temática del sector independiente: formal e informal.