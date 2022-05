Líderes se reúnen en Panamá para definir el futuro económico de América en el Bloomberg New Economy

El futuro económico de América Latina a medida que la región se reconstruye de la devastación del Covid-19, los efectos de la guerra Rusia-Ucrania en las naciones en desarrollo y otros relativos a los pilares editoriales de la organización: comercio, finanzas, salud, ciudades y cambio climático, serán abordados en Panamá por líderes globales y latinoamericanos de los sectores público y privado, en el Bloomberg New Economy Gateway Latin America, inaugurado este miércoles 18 de mayo.

El foro de Bloomberg convoca al 83% del producto interno bruto (PIB) del mundo, por lo que se constituye en una extraordinaria oportunidad para impulsar la inversión extranjera y potenciar la reactivación económica en el país.

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, manifestó que es “un honor” para Panamá realizar en nuestro país, por primera vez, este foro donde se discutirá temas que afectan al mundo y, por ende, a Panamá, como la pandemia, la invasión a Ucrania, el cambio climático y la inequidad social.

La jornada dio inicio con el discurso de apertura a cargo del fundador de Bloomberg, Michael R. Bloomberg, donde hizo un repaso a los efectos económicos del conflicto Rusia-Ucrania en el mundo. Acto seguido, iniciaron las ponencias del tema Pilar Financiero, con la participación de los expositores Marko Papic, socio y estratega jefe de Clocktower Group; Mauricio Claver-Carone, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo; Shannon O'Neil, vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores; Stanley Motta, presidente y director de Motta Internacional; y Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de Chile y Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La noche de ayer martes, el jefe del Ejecutivo encabezó una cena de bienvenida en el Salón Los Tamarindos del Palacio Presidencial, en donde compartió con todos los líderes latinoamericanos y globales que participarán en Panamá del Bloomberg New Economy Gateway Latin America.

En la cena participaron: Peter Grauer, presidente del Consejo de Administración de Bloomberg L.P.; Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, CEO de Grupo Aval; Stanley Motta, CEO de Motta International; Mauricio Ramos, CEO de Millicom; Adrienne Arsht, vicepresidenta ejecutiva de The Atlantic Council; el ex grandes ligas panameño Mariano Rivera; Scott Havens, CEO de Bloomberg Media; Holly Lemkau, director del Bloomberg New Economy Forum; y Erik Schatzker, director editorial de Bloomberg New Economy, entre otros.

Acompañaron al presidente Cortizo Cohen: la canciller, Erika Mouynes; el ministro y viceministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez y Juan Carlos Sosa, respectivamente; el ministro de Economía y Finanzas Héctor Alexander; y el ministro consejero de Facilitación de la Inversión Privada