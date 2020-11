Reactivación de contratos de trabajo avanza a menor ritmo del esperado

"Nosotros esperamos que al finalizar esta semana tengamos alrededor de 97 mil contratos reactivados de los trabajadores suspendidos y al final del mes 103 mil, siendo así esperamos que al 31 de diciembre, llegar unos 140 mil reactivados que representa el 50% de nuestros trabajadores suspendidos", señala Johanna González, directora de Planificación del Ministerio de Trabajo.

Los empresarios señalan que es necesario que el Ministerio de Trabajo establezca que va a suceder o que medidas se pueden tomar.

"No nos tratemos de engañar, allí están las cifras, el país no puede reactivar todos sus contratos de trabajo el 31 de diciembre de este año, como quieren la ministra y el viceministro, eso no se puede dar, ellos tienen que entender que no todas las empresas están preparadas", advierte el presidente del Sindicato de Industriales, Aldo Mangravita.

Desde la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) manifiesta que han realizado propuestas al Ministerio de Economía y Finanzas para ayudar a las empresas que tienen problemas de liquidez.

"Sería un mecanismo de fondos que no es que el Estado necesariamente te va a dar dinero, sino que va a garantizar de alguna manera tengas como banca privada menos restricciones para que las empresas accedan rápidamente a capital, de eso se tratan los avales", indica Elisa Suárez, presidenta de APEDE.

El expresidente del Colegio de Economistas, Olmedo Estrada, señala que no se deben olvidar a aquellos trabajadores con contratos suspendidos que necesitan ingresos.

El mayor número de contratos reactivados corresponden al sector del comercio al por mayor y por menor con 35%, un 24% a otros servicios como entretenimiento, arte, almacenamiento y 15% al sector de la construcción.