Las pérdidas económicas tras las protestas en Colón

Algunos pensarán sólo en los costos por los daños causados este martes por las protestas en Colón, pero en realidad, las repercusiones económicas son incalculables, según el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Severo Sousa.

"La Zona Libre de Colón, puertos (...) se resguardan, cierran puertas y no se da el flujo que se tiene que dar de importación y reexportación y cuando se va a valorar el contenido de esos contenedores que no se reciben o no se pueden enviar, en muchos casos estamos hablando de decenas de millones de dólares, que posiblemente en algunos casos se pueda recuperar y en otros no", explicó Sousa a TVN Noticias.

"Hay mercancía que si no se despecha a tiempo, en un día determinado, luego no se puede despachar porque no es vendible", manifestó el presidente de Conep.

Las consecuencias de los disturbios fueron tan grandes, que, por ejemplo, las imágenes que este martes le dieron la vuelta al mundo, afectaron la actividad del puerto de cruceros. Una de las mayores promesas para generar ingresos a la provincia de Colón.

"Estamos ahora esperando que nos notifiquen de los puertos de crucero. Nosotros somos home port (puerto de origen) y teníamos un cronograma de cruceros que habíamos adquirido como Gobierno Nacional y como provincia y se nos acaba de avisar que lo más seguro eso está peligrando. Así de grave es", señaló el diputado colonense Miguel Salas a TVN Noticias.

"Esas vistas el día de ayer del ferrocarril, en donde caen y atacan a un contenedor, internacionalmente nos afectan mucho. De tal manera, que nos motiva a todos a hacer un llamado a la paz, la cordura y la sensatez", añadió Salas.

El presidente de la Cámara de Comercio, Inocencio Galindo, rechazó que se recurra a la violencia para protestar.

"Condenamos enérgicamente ese tipo de actos delictivos porque eso es lo que se dio en el día de ayer. Una protesta ciudadana, la cual se llevó inicialmente de manera pacífica y hay derecho a esto, pero posteriormente se dieron actos de violencia, destrozos, saqueos", expresó Inocencio Galindo, presidente de la Cámara de Comercio, a TVN Noticias.

Este martes se reportaron hechos como la quema de la histórica Casa Wilcox, que es patrimonio. Se vandalizó al ferrocarril que lleva carga a la provincia, se quemaron vehículos que son de servicio a la comunidad y se saqueó comercios que suministran productos a los propios colonenses.