Actor de The Sopranos y Resident Evil es arrestado por intentar asesinar a una madre soltera

Un episodio de furia al volante en Galloway terminó con una mujer hospitalizada y el arresto del actor Ernest Wesley Heinz.

El intérprete de 46 años enfrenta cargos de intento de asesinato, asalto en segundo y tercer grado y posesión ilegal de un arma de fuego.

La víctima fue identificada como Maritza Arias-Galva, de 42 años, trabajadora de Spirit Airlines y madre soltera. Según su testimonio, el hecho ocurrió el jueves poco antes de la 1:00 p. m., cuando regresaba a su casa para celebrar su cumpleaños atrasado con sus hijos. Mientras intentaba incorporarse a Jimmie Leeds Road, un vehículo le cerró el paso.

Al detenerse ambos en un semáforo en rojo, la mujer asegura que el conductor comenzó a insultarla y a amenazarla: “Solo dije: ‘Gracias, señor’. Y él dijo que me iba a quitar la vida”. En ese momento, el hombre identificado como Heinz al volante de un Hyundai blanco habría sacado un arma y disparado, impactándola en el rostro.

Arias-Galva sufrió lesiones visibles, incluida una fuerte hinchazón en la mejilla derecha que casi le cerró un ojo. Aun así, logró llamar al 911: “Pensaba en mis hijos. Pensaba: ‘Tengo que sobrevivir a esto. Soy la única familia que tienen en Nueva Jersey’”, relató al Philadelphia Inquirer.

En una campaña de recaudación organizada por sus compañeras de trabajo, Arias-Galva describió al agresor como “un hombre consumido por la rabia y lo que parecía ser racismo, que devaluó mi vida simplemente porque soy una mujer hispana”. La colecta busca cubrir gastos médicos y de manutención durante su recuperación.

Pese a la gravedad de las heridas, la víctima mantiene la esperanza: “A pesar de todo, estoy agradecida de estar viva. Creo que Dios me protegió y me salvó la vida”, declaró a la prensa.

Tras el disparo, la policía desplegó un operativo masivo que obligó a la Universidad de Stockton a emitir una orden de refugio durante varias horas. Finalmente, Heinz fue detenido en Port Republic.

El auto estaba registrado a nombre de la madre del actor, mientras que el arma, una Sig Sauer 350, figuraba a nombre de su padre. Las autoridades ejecutaron allanamientos en varias propiedades vinculadas a la familia.

Ernest Wesley Heinz tuvo apariciones menores en Hollywood: participó en un episodio de The Sopranos e interpretó al presidente del jurado en J. Edgar (2011). Sin embargo, ahora su carrera está eclipsada por su historial judicial.

En 2002 ya había sido acusado de violar una orden de restricción por violencia doméstica. La fecha de ese arresto, 11 de septiembre de 2002, coincide exactamente con 23 años antes de su actual detención.

Hasta el momento, ni Heinz ni su equipo legal han emitido declaraciones sobre los cargos.

Los médicos aún evalúan la posibilidad de que Arias-Galva pierda la visión de uno de sus ojos. Mientras tanto, su familia y amigos continúan impulsando la campaña solidaria para sostenerla a ella y a sus hijos en este difícil proceso.

Su testimonio deja claro el impacto emocional del ataque: “Soy la única familia que tienen en Nueva Jersey”, recordó al relatar cómo luchó por mantenerse consciente tras recibir el disparo.

El caso de Ernest Wesley Heinz, que combina violencia armada, un historial de agresiones previas y el peso mediático de su pasado en Hollywood, mantiene en alerta a la comunidad de Nueva Jersey y a la industria del entretenimiento, donde la noticia ha generado conmoción.