Bruce Willis | Su esposa revela cómo se comunica con el actor debido a su enfermedad

La vida de la familia Willis cambió para siempre desde que en 2022 se confirmó que el actor padece demencia frontotemporal (FTD).

La enfermedad neurodegenerativa que afecta el lenguaje, la personalidad y el comportamiento. En medio de este proceso, su esposa, Emma Heming Willis, se ha convertido en una de las voces más sinceras y valientes sobre lo que significa acompañar a un ser querido en una condición de este tipo.

En entrevista con The Sunday Times, Heming compartió cómo ha evolucionado su relación con el protagonista de Duro de matar, revelando que, pese a las limitaciones que impone la enfermedad, han encontrado nuevas formas de conexión.

“Bruce y yo ahora tenemos nuestro propio lenguaje, nuestra propia forma de estar juntos. Se trata simplemente de sentarse con él, caminar con él, escucharlo mientras intenta verbalizar en su propio idioma”, expresó conmovida.

La esposa del actor subrayó que la clave ha sido crear un espacio donde Bruce pueda sentirse escuchado, aunque su forma de comunicarse haya cambiado radicalmente.

“Soy muy intencional a la hora de escucharlo y validarlo. No siempre se trata de entender palabras. A veces es solo presencia, contacto, paciencia”, explicó.

Heming también confesó que los primeros signos de la enfermedad aparecieron mucho antes del diagnóstico oficial: “Simplemente no era Bruce. No era el hombre con el que me casé. Era como despertar con otra persona”.

El diagnóstico llegó en 2022, un año después de que Willis se retirara de la actuación. Ahora, a sus 70 años, el actor vive acompañado de un círculo cercano de familiares y amigos que han tenido que adaptarse a una nueva dinámica marcada por el amor y la resiliencia.

Te puede interesar: Charlie Sheen revela que con Nicolas Cage causó caos por drogas durante un vuelo

Te puede interesar: Bruce Willis | Emma Heming Willis revela que pensó en divorciarse del actor

Uno de los temas más comentados en torno a la familia Willis fue la decisión de Emma Heming de trasladar al actor a una casa separada, justo frente a la vivienda que comparte con sus hijas menores Evelyn (13) y Mabel (11). Aunque muchos lo interpretaron como una distancia emocional, la modelo explicó que fue un acto de amor y pragmatismo.

“Ha marcado una gran diferencia para que amigos y familiares puedan tener su propio momento con él, sin que sea en mi casa, sin que yo esté encima, con mi ansiedad por cómo manejar las visitas y sus expectativas. Además, me evitó tener que ver sus reacciones al interactuar con Bruce en su estado actual”, explicó.

Esa medida también transformó la manera en que sus hijas interactúan con su padre. “Las niñas no necesitan que él sea esto o aquello. Se han adaptado realmente a su enfermedad y saben cómo moverse a su alrededor. Es hermoso, pero también muy duro para ellas. Lo extrañan”, dijo Heming.

En su reciente publicación, The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path, Heming narra cómo les explicó a sus hijas que su padre ya no viviría en casa.

“Llegamos a un punto en la enfermedad de papá donde el cuidado que necesita ha cambiado. Tiene que estar más adaptado a sus necesidades”, les dijo.

La autora agregó que la decisión también buscaba darles mayor libertad: “Mi esposo estaría feliz si ellas pudieran tener más libertad, más tiempo para jugar, dormir en casa de amigas… eso lo haría muy feliz”.

Aunque admite que fue una decisión “dolorosa” para ella, insiste en que fue lo mejor para el bienestar de Bruce. "Después de todo, es mi esposo, y tenerlo en otra casa no formaba parte del futuro que habíamos planeado juntos. No puedes inventarte algo así”, escribió con franqueza.

Bruce Willis y Emma Heming se casaron en 2009, y además de sus dos hijas pequeñas, el actor es padre de Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (31), fruto de su matrimonio anterior con Demi Moore. Lejos de fragmentarse, la familia ha demostrado una unión ejemplar en torno al actor, apoyándolo en cada etapa de la enfermedad.

Hoy, aunque la demencia frontotemporal no tiene cura, el caso de Bruce Willis refleja que el amor, la paciencia y la resiliencia son herramientas poderosas para enfrentar incluso los desafíos más dolorosos.