Sofía Vergara revela la razón de su ausencia en los Emmy 2025: 'Me fui de urgencias'

La noche del 14 de septiembre de 2025, la alfombra roja de los Premios Emmy recibió a decenas de celebridades de Hollywood.

Sin embargo, la ausencia de la actriz, una de las figuras más esperadas de la ceremonia, generó sorpresa entre fanáticos y medios de comunicación. La colombiana, de 53 años, había sido anunciada como presentadora de la gala, pero una emergencia médica la obligó a cancelar su participación a última hora.

Fue la misma Vergara quien explicó lo sucedido a través de sus redes sociales. Con una fotografía en la que se aprecia su ojo izquierdo visiblemente hinchado, escribió: “No fui a los Emmy, pero sí a urgencias”. La actriz relató que poco antes de dirigirse al evento sufrió una reacción alérgica ocular que la llevó directamente a una sala de emergencias.

En un carrusel publicado en Instagram, compartió imágenes y videos de su paso por el hospital. En uno de los clips se la ve lavándose el ojo con abundante agua en un lavabo clínico, mientras que en otra toma aparece recostada en una camilla. Con su característico humor, acompañó las fotos con un mensaje que decía: “¡Perdón por cancelar! ¡La alergia ocular más loca justo antes de subir al coche!”.

La producción de los Emmy 2025 tuvo que ajustarse a esta baja inesperada. Sofía Vergara estaba confirmada como parte del grupo de presentadores junto a Elizabeth Banks, Angela Bassett, Colman Domingo, Sarah Paulson y Catherine Zeta-Jones, por lo que su ausencia se notó tanto en la alfombra roja como en el escenario.

La actriz de Modern Family ha sido una presencia recurrente en eventos de este tipo, por lo que su inasistencia causó una ola de comentarios en redes sociales. Muchos fanáticos lamentaron no verla desfilar, pero al mismo tiempo celebraron que compartiera su experiencia con transparencia y sentido del humor.

El caso de Vergara no fue el único que llamó la atención. Otros artistas tampoco pudieron asistir a la ceremonia número 77 de los premios más importantes de la televisión. Entre ellos se encontró Eric Dane, diagnosticado recientemente con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuya situación de salud lo mantiene fuera de los focos públicos.

También se sumó a la lista de ausencias Jeremy Allen White, protagonista de la exitosa serie The Bear, quien no asistió por compromisos personales. Asimismo, parte del elenco de Landman, producción de Paramount+, brilló por su ausencia en la gala.

A pesar de estos contratiempos, la ceremonia se desarrolló con normalidad, entre discursos emotivos, momentos virales y el tradicional despliegue de glamour.

La sinceridad de Sofía Vergara no pasó desapercibida. Su publicación en Instagram recibió miles de comentarios, muchos de ellos cargados de humor y cariño. “El que peleó fue el Canelo, no tú”, bromeó un usuario. Otro agregó: “O sea, que hasta con el ojo chueco esta mujer es hermosa”. Incluso hubo quienes le advirtieron en tono jocoso: “Mujeres, no se pongan esas pestañas porque es peligroso”.

Estos mensajes reflejan el carisma y la cercanía que la actriz mantiene con su audiencia, incluso en circunstancias adversas. Lo que pudo ser un episodio frustrante, Sofía lo convirtió en una anécdota que terminó viralizándose en las redes sociales.