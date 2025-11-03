La actriz Diane Ladd muere a los 89 años

Nacida en Misisipi en 1935, Ladd apareció en numerosos programas de televisión y obras de teatro antes de que Scorsese le diera su gran oportunidad en "Alicia ya no vive aquí", estrenada en 1974.

Los Angeles, Estados Unidos/La actriz Diane Ladd, tres veces nominada al Óscar y madre de la intérprete Laura Dern, falleció el lunes a los 89 años.

Durante ocho décadas de carrera, Ladd fue nominada tres veces al Óscar a la mejor actriz de reparto por "Alicia ya no vive aquí", de Martin Scorsese; "Corazón salvaje", de David Lynch, y "Rambling Rose".

Dern anunció la muerte de su madre: "Mi increíble heroína y mi gran regalo como madre falleció esta mañana en su casa de Ojai, California, conmigo a su lado".

Nacida en Misisipi en 1935, Ladd apareció en numerosos programas de televisión y obras de teatro antes de que Scorsese le diera su gran oportunidad en "Alicia ya no vive aquí", estrenada en 1974.

Lynch eligió a Ladd para interpretar a la madre asesina y vengativa de Lula, el personaje de Dern, en su surrealista comedia negra "Corazón salvaje".

Puedes leer: ¿Qué haría El Vaticano si un ser de otro planeta solicitara ser incorporado al catolicismo?

Ladd volvió a compartir pantalla con su hija al año siguiente en "Rambling Rose", un drama de época ambientado en el sur de Estados Unidos durante la Gran Depresión.

La actriz también tuvo papeles en "Chinatown" e "Inland Empire".

Te puede interesar: Justin Bieber: Así homenajeó su hijo Jack la primera etapa de su padre en el pop