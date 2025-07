Actriz de 'Modern Family' destapó el trauma que le dejó grabar en la serie

Durante once años, Ariel Winter fue la inteligente y sarcástica Alex Dunphy en Modern Family, una de las series más exitosas de la televisión estadounidense. Pero fuera de cámaras, su vida estaba marcada por el acoso, la presión mediática y una dura situación familiar que dejó huellas profundas en su autoestima.

Ahora, a los 27 años, la actriz comparte con franqueza el lado oscuro de crecer bajo los reflectores. En una entrevista exclusiva con la revista PEOPLE, reveló: “Fue simplemente devastador. Era cada titular que leía sobre mí. Gente adulta escribía artículos diciendo que me veía terrible, que parecía embarazada o que era una p**a gorda. Tenía 14 años. Eso destruyó completamente mi autoestima”.

Winter inició en la serie con solo 11 años, y a medida que su cuerpo cambiaba durante la adolescencia, los ataques en redes sociales y en los medios se intensificaron. Parte de ese cambio físico fue provocado por el uso de un antidepresivo que, aunque necesario para su salud mental, le causó un aumento de peso de 30 libras.

“No podía bajarlo, pero prioricé mi salud mental. No estaba dispuesta a sacrificar mi bienestar”, explicó. “Cuando más tarde cambié de medicamento y perdí peso, la gente empezó a decir que estaba usando drogas o que ahora era demasiado flaca”.

Los comentarios hirientes no cesaban, y cuando trataba de defenderse públicamente, sentía que luchar era inútil. “Sé lo que se siente ser odiada. No importaba por lo que estuviera pasando, era un blanco para esos dardos. Fue muy difícil mirarme al espejo y decir ‘amo esta versión de mí’”.

Nacida en Los Ángeles, Winter comenzó a actuar desde los 4 años. Detrás del éxito, su vida familiar era un caos. A los 14, fue retirada del hogar de su madre, Chrisoula Workman, por denuncias de abuso y pasó a vivir con su hermana mayor, quien se convirtió en su tutora legal.

“Tuve una gran adolescencia gracias a estar bajo su custodia”, dijo la actriz. A los 17 años, logró emanciparse legalmente. Desde entonces, ha permanecido alejada de su madre, a pesar de que esta ha negado las acusaciones públicamente.

“Es una parte muy dolorosa, profunda, sensible, mucho más grande de lo que me he sentido lista para hablar”, expresó Winter sobre su infancia.

Con el fin de Modern Family en 2020, Ariel Winter dio un giro total a su vida. Se mudó fuera de Los Ángeles con su pareja, el actor Luke Benward, con quien lleva cinco años, para empezar de cero en busca de paz y sanación.

“No dejé la industria. Solo dejé la ciudad de Los Ángeles. Tiene recuerdos no tan buenos para mí. Soy joven y nunca había vivido en otro lugar, así que pensé: ‘¿Por qué no?’”.

Hoy vive rodeada de sus seis perros, dedicada a cocinar, a producir contenido y a grabar un podcast. Pero también ha encontrado un propósito más profundo: luchar contra el abuso infantil en línea.

Winter se unió recientemente a SOSA (Safe from Online Sex Abuse), una organización que trabaja junto a la policía como señuelo para atrapar depredadores sexuales en internet. “Simplemente pensé: ‘Dios, me encantaría formar parte de eso’”, dijo, visiblemente comprometida con la causa.

Gracias a años de terapia, una relación estable y nuevos proyectos, Ariel Winter ha comenzado a sanar sus heridas. “Fui bendecida con oportunidades y recursos para sanar. Tengo grandes personas a mi alrededor y una gran segunda oportunidad, y eso es enorme”.