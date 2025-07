Hijo de Quico acusa a Florinda Meza de destruir tres matrimonios del elenco de Chespirito

El legado del programa “Chespirito” sigue generando controversia, no solo por la serie biográfica recientemente estrenada, sino también por nuevas revelaciones que involucran a la actriz Florinda Meza en un escándalo sentimental que sacude la historia del elenco.

Según declaraciones del hijo de Carlos Villagrán, mejor conocido como “Quico”, la actriz habría sido responsable directa de la ruptura de al menos tres matrimonios: el de Roberto Gómez Bolaños, Rubén Aguirre y el propio Villagrán.

“Cuando yo tenía 6 o 7 años que se separaron mis papás por culpa de Florinda Meza”, aseguró Edson Villagrán, hijo del actor, durante una conversación con la periodista Martha Figueroa, la cual fue compartida en su canal de YouTube. El comentario surgió durante la boda de la actriz Manola Diez, donde Figueroa y Villagrán coincidieron y entablaron una charla informal.

Según relató la periodista, Edson afirmó que Florinda Meza solía ir a la casa de Carlos Villagrán a buscarlo con insistencia, incluso delante de su familia. “Quico le decía a su esposa ‘a ver, la tengo que acompañar, pues ya ves cómo está, ya ves cómo viene como loca… déjame la acompaño, ahorita vengo’ y se lo llevaba Florinda”, comentó Figueroa en su video.

Pero esa no fue la única revelación. Edson también aseguró que Rubén Aguirre, quien interpretaba al entrañable Profesor Jirafales, estaba “infatuado” con Meza. “Estaba embrujado, enamorado, infatuado por Florinda Meza. Y él sabe que eso tuvo que ver mucho en los motivos del divorcio”, dijo Figueroa al citar las palabras de Edson Villagrán.

La periodista resumió así las acusaciones: “Que Florinda es la culpable de que tres matrimonios hayan naufragado: el de Chespirito, el de Quico y el del Profesor Jirafales”.

Todo esto ocurre en medio de una ola de críticas hacia Florinda Meza por sus declaraciones en la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, donde aparentemente calificó a los hijos y a la exesposa de Roberto Gómez Bolaños como “defectos”.

Ante la controversia, la propia Florinda recurrió a sus redes sociales para aclarar lo que, según ella, fue un malentendido: “Seguramente me preguntaron por qué no le hacía caso a Roberto durante tanto tiempo… Yo lo veía como un hombre perfecto, y esos serían sus únicos ‘defectos’ para animarme a decirle que sí, a pesar de su insistencia”.

Mientras las acusaciones resuenan en redes y medios, Meza se prepara para lanzar su documental “Atrévete a vivir”, donde relatará su versión de los hechos. Javi Domz, director creativo del proyecto, adelantó que aunque muchos lo podrían ver como un acto de revancha, no lo es: “Este documental no está hecho para limpiar su nombre, pero la justicia divina siempre ayuda. Ha sido superinjusto que de pronto se le juzgue y no me gustaría pensar que es también esta mano del machismo”, afirmó Domz.

El proyecto ha levantado expectativas y críticas por igual. Mientras unos lo ven como una oportunidad de redención, otros creen que solo aumentará la tensión que ya existe entre Florinda Meza y los herederos del legado de Chespirito.

Lo que es claro es que, décadas después de que terminara la serie, el drama fuera de cámaras entre sus protagonistas sigue tan vivo como sus personajes.