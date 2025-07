Florinda Meza rompe el silencio en un documental que sacude la verdad detrás de Chespirito

Meza tendrá un documental que no solo revela aspectos inéditos de su vida, sino que también busca reescribir su lugar en la historia del fenómeno televisivo que marcó a América Latina: Chespirito. Bajo el título “Atrévete a vivir”, este trabajo audiovisual dirigido creativamente por Javi Domz ofrece una mirada íntima, potente y cruda sobre la mujer que, durante décadas, fue mucho más que Doña Florinda.

“La gente cree que conoce la historia, pero no la ha escuchado de su propia voz”, asegura Domz, quien lidera esta producción junto a Omar Arturo Uribe, experto en inteligencia artificial, y Abigail Ramírez, directora de una casa productora comprometida con relatos con sentido humano. Para todos ellos, el objetivo está claro: “Que la historia de Florinda por fin se cuente y que de alguna manera reciba una justicia histórica”.

Florinda Meza se unió al elenco de Chespirito en 1971, convirtiéndose rápidamente en un pilar del programa. Su relación con Roberto Gómez Bolaños comenzó en 1976 durante una gira en Chile. El primer beso ocurrió el 12 de octubre de ese mismo año, un hecho que escandalizó por el contexto: Gómez Bolaños estaba casado y tenía seis hijos. A pesar de las críticas, la pareja hizo pública su relación un año después y continuaron juntos hasta la muerte del comediante, en noviembre de 2014. Se casaron civilmente en 2004, después de casi tres décadas de convivencia.

Sin embargo, más allá del romance que conoció el público, Florinda Meza fue silenciada durante años, especialmente tras la muerte de su esposo. El estreno de la serie Chespirito: Sin querer queriendo desató nuevas controversias, en las que Meza ha sido retratada como la “otra” o como una figura impositiva, sin considerar las renuncias personales y profesionales que hizo por amor.

Lejos del morbo o el revanchismo, el documental apuesta por una narrativa empática y reveladora. “Cuando vean nuestro material, va a ser una locura”, adelanta Javi Domz. “Claro que hay cosas que van a contrastar, pero además están sustentadas con evidencias, con testimonios de gente que Florinda lanzó. No es una venganza, pero sí una manera de equilibrar la historia”.

El director recuerda cómo se gestó el proyecto durante la pandemia, cuando, trabajando en el programa Hoy, se quedó sin trabajo tras la salida del “camioncito”. Gracias a la actriz Cynthia Klitbo, con quien entabló una estrecha amistad, conoció a Florinda. “Nos recibió sin cobrarnos un peso, creyó en el proyecto, pagó sus vuelos y lo hicimos”, relata Domz, aún conmovido por la entrega de Meza.

Te puede interesar: Sara Burack | De la fama en Netflix a la tragedia de vivir y morir en la calle

Te puede interesar: Las 10 mejores películas de Pixar según TIME: clásicos, innovación y lágrimas animadas

La grabación inicial en plena crisis sanitaria fue solo el comienzo. Al revisar el material y escucharla con atención, entendieron que había mucho más por contar. “Florinda es muy discreta, pero tiene tanto que enseñar. Inspirar, sobre todo. Es ingenuo pensar que una mujer no podría escribir lo mismo que don Roberto. Además, Florinda entregó su vida a él, renunció a ser madre porque Roberto no quería conflictos entre sus hijos. Eso, por sí solo, es un acto de amor enorme y silencioso”.

Más allá del relato amoroso, el documental cuestiona el machismo estructural con el que ha sido tratada la actriz. “Este documental no está hecho para limpiar su nombre, pero la justicia divina siempre ayuda. Ha sido superinjusto que de pronto se le juzgue y no me gustaría pensar que es también esta mano del machismo”, reflexiona Domz.

Atrévete a vivir no busca generar lástima ni controversia gratuita, sino abrir una conversación necesaria sobre la memoria, los silencios impuestos y las verdades que aún deben emerger. Meza, con serenidad, enfrenta ahora los reflectores no como un personaje de comedia, sino como una mujer que se atreve a narrar su historia con dignidad, después de décadas de haber sido definida por otros.

Lo que viene es un acto de memoria, justicia y redención que muchos no esperaban, pero que, sin duda, el público necesita escuchar. Florinda Meza no solo rompe el silencio. Lo transforma en un grito de autenticidad.