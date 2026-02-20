Arrestan al actor Shia LaBeouf por insultos homofóbicos y agresión en Nueva Orleans

El intérprete vuelve a ocupar titulares tras un violento altercado ocurrido durante las celebraciones de Mardi Gras en Nueva Orleans.

A sus 39 años el actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del martes 17 de febrero luego de protagonizar una pelea en las inmediaciones de un bar, enfrentando dos cargos menores por agresión simple bajo la legislación de Luisiana.

Aunque fue liberado pocas horas después sin necesidad de pagar fianza, nuevos reportes han revelado detalles que agravan el contexto del incidente, incluyendo presuntos insultos homofóbicos dirigidos contra miembros de la comunidad LGBTI+.

De acuerdo con un informe policial citado por el medio estadounidense TMZ, LaBeouf se vio involucrado en una confrontación física afuera de un establecimiento. El documento señala que el actor habría golpeado a dos hombres con los puños cerrados y que, durante el altercado, utilizó repetidamente el término ofensivo “fa**ots” para referirse a ellos.

Según el reporte, uno de los hombres manifestó que no deseaba pelear. Sin embargo, la confrontación continuó y habría derivado en una posible dislocación nasal para una de las presuntas víctimas. El informe añade que los insultos continuaron incluso tras la llegada de la policía para controlar la situación.

Tras ser reducido por transeúntes y atendido por paramédicos, el actor fue trasladado a un hospital y posteriormente ingresado en la cárcel de la parroquia de Orleans. El medio Page Six confirmó que fue acusado formalmente de dos cargos de agresión simple, ambos considerados delitos menores.

El diario británico The Guardian amplió la información con declaraciones directas de los involucrados. Una de las presuntas víctimas, identificada como Jeffrey Damnit, relató que llevaba maquillaje máscara, sombra de ojos y labial cuando se cruzó con el actor.

“Trató de pegarme mientras gritaba: ‘Eres un p*** mari*ón’”, afirmó Damnit al medio británico. Además, compartió un video grabado con su teléfono móvil en el que se observa a LaBeouf dentro de un vehículo mientras recibe atención médica. En las imágenes, según el testimonio, el actor gira la cabeza hacia él y repite el insulto.

El segundo hombre implicado fue identificado por la policía como Nathan Thomas Reed, de 34 años, quien también aseguró haber sido blanco de comentarios homofóbicos. En mensajes citados por The Guardian, Reed declaró: “Quiero que se sepa que estaba llamando maric** a la gente”, y añadió que él se identifica como un hombre queer.

Una fuente con conocimiento directo del caso, citada por The Guardian, indicó que LaBeouf fue liberado antes de que las acusaciones relacionadas con los comentarios homofóbicos quedaran registradas oficialmente en el expediente judicial.

En Luisiana, la legislación permite considerar agravantes por delitos de odio cuando una agresión se dirige contra una persona debido a su orientación sexual, entre otras categorías protegidas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si esa figura legal será aplicada en este caso. La próxima audiencia del actor fue fijada tentativamente para el 19 de marzo.

Horas después de recuperar la libertad, LaBeouf fue visto nuevamente en Bourbon Street, uno de los epicentros de Mardi Gras en Nueva Orleans. Testigos y medios locales lo captaron bailando con collares festivos alrededor del cuello y sosteniendo en la boca los documentos de su liberación.

En declaraciones a una estación de televisión de Baton Rouge, el actor expresó: “Dios los bendiga, chicos. Mardi Gras es increíble”. También comentó que lo mejor de la celebración eran “las personas interesantes” que había conocido.

El incidente ha reavivado el debate sobre la conducta pública de celebridades durante eventos masivos y sobre la importancia de investigar con rigor cualquier denuncia de agresión motivada por prejuicios. Mientras el proceso judicial avanza, la atención permanece centrada en determinar si los presuntos insultos homofóbicos serán considerados formalmente dentro del caso.