Austin Powers 4 es una realidad: Mike Myers confirma el regreso de la legendaria saga

Los seguidores de una de las franquicias de comedia más exitosas de finales de los años noventa y comienzos de los 2000 finalmente recibieron la noticia que esperaban desde hace décadas.

Después de años de especulaciones, comentarios aislados y rumores sobre una posible continuación, el actor Mike Myers confirmó oficialmente que habrá una nueva entrega de la popular saga cinematográfica de Austin Powers, poniendo fin a una larga espera que se extendió durante 24 años.

La revelación se produjo durante una transmisión especial organizada por Trevor Noah en el marco de las actividades relacionadas con el Mundial de 2026. En medio de la conversación, uno de los espectadores preguntó directamente al actor canadiense si la cuarta película de la franquicia llegaría a concretarse. La respuesta fue breve, pero suficiente para entusiasmar a millones de fanáticos alrededor del mundo. Ante la consulta sobre la realización de Austin Powers 4, Myers respondió simplemente: “Sí”.

La confirmación representa un momento significativo para los admiradores de la saga, que desde el estreno de Austin Powers en Miembro de Oro, lanzada en 2002, han mantenido viva la expectativa de volver a ver al extravagante espía británico en la gran pantalla. Durante más de dos décadas, las posibilidades de una nueva película parecían depender principalmente de la voluntad creativa de su protagonista, quien en diversas ocasiones manifestó interés en retomar el universo de personajes que ayudó a consolidar su carrera internacional.

El éxito de la franquicia convirtió a Austin Powers en un fenómeno cultural capaz de trascender generaciones. Con una combinación de humor absurdo, sátira de las películas de espionaje y personajes inolvidables, la serie cinematográfica logró conquistar al público global y consolidarse como una referencia dentro del género de la comedia cinematográfica. Además del propio Austin Powers, figuras como el Doctor Maligno, también interpretado por Mike Myers, se transformaron en auténticos íconos de la cultura popular.

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Precisamente, en años anteriores el actor había dejado entrever que una posible continuación podría explorar con mayor profundidad la historia del villano. Estas declaraciones alimentaron constantemente las expectativas de los seguidores, aunque sin llegar a materializarse en un anuncio oficial. La situación comenzó a cambiar cuando distintas figuras vinculadas a la producción expresaron públicamente su disposición para participar en una nueva entrega.

Uno de ellos fue el director Jay Roach, responsable de las películas anteriores de la saga. En 2020, el cineasta dejó abierta la puerta a una continuación y señaló que el proyecto dependía principalmente de la decisión de Myers. En aquella oportunidad afirmó: “Siempre estaré dentro de cualquier proyecto que quiera hacer”. Sus palabras fueron interpretadas como una muestra de apoyo absoluto a cualquier iniciativa que permitiera el regreso de la franquicia.

La noticia llega en un momento especialmente activo para la carrera del actor canadiense. Tras formar parte del biopic Michael, dedicado a la vida de Michael Jackson, Myers también se prepara para protagonizar otro de los regresos más esperados de los próximos años. El intérprete volverá a prestar su voz al protagonista de Shrek 5, producción que marcará el retorno del famoso ogro verde a los cines y que ha generado una enorme expectativa entre el público.

Aunque la confirmación de Austin Powers 4 ya es una realidad, todavía no se conocen detalles concretos sobre la trama, el reparto ni la fecha oficial de estreno. Tampoco se ha informado si regresarán otros personajes emblemáticos que acompañaron al espía durante las entregas anteriores.

Lo que sí parece claro es que el anuncio abre una nueva etapa para una de las franquicias más recordadas de Hollywood. Con la participación confirmada de Mike Myers y el respaldo de una base de seguidores que nunca perdió la esperanza, el regreso de Austin Powers 4 se perfila como uno de los acontecimientos cinematográficos más esperados de los próximos años.