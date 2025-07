Brad Pitt revela el accidente más vergonzoso de su carrera

En una reciente entrevista para el podcast New Heights, conducido por Travis y Jason Kelce, el actor de 61 años confesó uno de los episodios más embarazosos de su juventud profesional: una flatulencia tan poderosa que obligó a evacuar un set de rodaje completo.

Aunque hoy es dos veces ganador del Oscar y un símbolo de elegancia, Pitt recordó con humor el inicio de su carrera, cuando aún participaba en producciones independientes. Durante el rodaje de una escena en una cafetería diminuta, todo salió, literalmente, mal.

“Estábamos rodando en una cafetería diminuta. Estaba llena del equipo, así que había unas 60 personas. Hace calor. No se puede respirar y mi personaje llevaba días sin comer, así que le dieron un plato enorme de frijoles con tocino”, relató Pitt.

Fiel a su enfoque comprometido como actor, Brad decidió comerse el plato de frijoles en cada toma para mantener la continuidad. “Pensé: ‘Sí, lo voy a hacer bien’. Me acabo de comer este plato de frijoles. En dos, hago lo mismo. En tres, hago lo mismo. En cuatro, hago lo mismo”, explicó entre risas.

Pero su método actoral tuvo consecuencias inesperadas: “Algo me golpeó. No pude hacer nada. Estaba atrapado en esta silla, y la naturaleza siguió su curso. Luego no hubo nada. Pensé: ‘Genial. Me salí con la mía’”, contó.

La calma fue breve. “De repente, algo diabólico cayó sobre la tripulación en toda la sala… y huyeron del café”, confesó, sin poder contener la risa. Según el propio actor, el hedor fue tan intenso que obligó a más de 60 personas a abandonar el lugar de inmediato.

Pitt aseguró que desde entonces aprendió la lección: “Desde entonces, voy con mi propio ritmo”, bromeó. Y como si ese recuerdo no fuera suficiente, reveló otro momento igual de humillante, aunque menos oloroso, de los inicios de su carrera. Tras obtener su primer papel con diálogo en la telenovela Another World en 1987, su entusiasmo se vino abajo por una inesperada sorpresa.

“Mi foto salió en el USA Today y fue un gran acontecimiento. Se la envié a mis padres. ‘Miren, mamá, lo logré’”, contó. Pero poco después, al visitar el apartamento de una chica que su amigo intentaba conquistar, Brad tuvo una revelación desagradable.

“Cruzamos la cocina hasta la puerta trasera y miré la caja de arena… y allí estaba esa foto con un excremento de gato grande”, relató entre carcajadas. Al parecer, no todos compartían el entusiasmo por su debut televisivo.

Con esta serie de anécdotas, Pitt demostró que incluso los actores más admirados tienen historias tan humanas como hilarantes. Y que, aunque la fama llega con luces y premios, también está hecha de momentos muy terrenales y, en este caso, profundamente aromáticos.